Новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимут на Алтае
Шоу впервые будут снимать в России
21 мая 2024, 12:40, ИА Амител
Кадр из реалити-шоу "Последний герой"
Новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимут на берегу Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал "Алтай: главные новости".
"Правила шоу останутся прежними: участников поделят на племена, которые будут жить отдельно друг от друга и участвовать в конкурсах, проигравшее племя должно решить, кто покинет проект", – говорится в сообщении.
Ведущей шоу будет Ксения Бородина. Она отметила, что шоу впервые снимут в России.
"С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой стороны, горы – это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать", – подчеркнула она.
13:08:23 21-05-2024
Легко там летом выживать.Даже дикие яблони полукультурки попадаются.Ягоды много. В озере рыба. Воду прямо из озера можно пить.
14:52:35 21-05-2024
Гость (13:08:23 21-05-2024) Легко там летом выживать.Даже дикие яблони полукультурки поп... И комаров нет
13:10:20 21-05-2024
Да они там только от температуры Телецкого офигеют. Не знают ещё куда рога запилили. Хотя в августе в Яйлю и на Карагае терпимо.
14:34:02 21-05-2024
Да мы тут все последние герои...Выживающие.
14:53:51 21-05-2024
Мы тут живем, а они значит будут выживать
15:32:09 21-05-2024
Вы как маленькие - это ШОУ. на камеру снимают одно а на самом деле другое. и мягко спят и вкусно едят.
15:45:55 21-05-2024
Гость (14:53:51 21-05-2024) Мы тут живем, а они значит будут выживать... Вы на Телецком озере живете?
16:26:57 21-05-2024
Фигня! Вот если бы их забросили без денег, еды и документов в Барнаул, тогда бы всем интересно было бы посмотреть шоу выживания.
17:44:52 21-05-2024
Не подготовленному человеку не справится.
Вот если бы снимали порно так там и стараться не надо, желающие выстроились в очередь за сексом с Анфисой Чеховой.