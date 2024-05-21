Новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимут на Алтае

Шоу впервые будут снимать в России

21 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Кадр из реалити-шоу "Последний герой"

Новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимут на берегу Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал "Алтай: главные новости".

"Правила шоу останутся прежними: участников поделят на племена, которые будут жить отдельно друг от друга и участвовать в конкурсах, проигравшее племя должно решить, кто покинет проект", – говорится в сообщении.

Ведущей шоу будет Ксения Бородина. Она отметила, что шоу впервые снимут в России.