НОВОСТИКультура

Новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимут на Алтае

Шоу впервые будут снимать в России

21 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Кадр из реалити-шоу "Последний герой"
Кадр из реалити-шоу "Последний герой"

Новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимут на берегу Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал "Алтай: главные новости".

"Правила шоу останутся прежними: участников поделят на племена, которые будут жить отдельно друг от друга и участвовать в конкурсах, проигравшее племя должно решить, кто покинет проект", – говорится в сообщении.

Ведущей шоу будет Ксения Бородина. Она отметила, что шоу впервые снимут в России.

"С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой стороны, горы – это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать", – подчеркнула она.

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телевидение Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

13:08:23 21-05-2024

Легко там летом выживать.Даже дикие яблони полукультурки попадаются.Ягоды много. В озере рыба. Воду прямо из озера можно пить.

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Гость

14:52:35 21-05-2024

Гость (13:08:23 21-05-2024) Легко там летом выживать.Даже дикие яблони полукультурки поп... И комаров нет

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Гость

13:10:20 21-05-2024

Да они там только от температуры Телецкого офигеют. Не знают ещё куда рога запилили. Хотя в августе в Яйлю и на Карагае терпимо.

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Гость

14:34:02 21-05-2024

Да мы тут все последние герои...Выживающие.

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Гость

14:53:51 21-05-2024

Мы тут живем, а они значит будут выживать

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Гость

15:32:09 21-05-2024

Вы как маленькие - это ШОУ. на камеру снимают одно а на самом деле другое. и мягко спят и вкусно едят.

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Гость

15:45:55 21-05-2024

Гость (14:53:51 21-05-2024) Мы тут живем, а они значит будут выживать... Вы на Телецком озере живете?

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Гость

16:26:57 21-05-2024

Фигня! Вот если бы их забросили без денег, еды и документов в Барнаул, тогда бы всем интересно было бы посмотреть шоу выживания.

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Андрей

17:44:52 21-05-2024

Не подготовленному человеку не справится.
Вот если бы снимали порно так там и стараться не надо, желающие выстроились в очередь за сексом с Анфисой Чеховой.

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