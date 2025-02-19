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Новый собственник появится у могилы Николая Ядринцева в Барнауле

По информации Росимущества, памятник перейдет в собственность городской администрации

19 февраля 2025, 12:23, ИА Амител

Нагорный парк в Барнауле / Фото: amic.ru
Нагорный парк в Барнауле / Фото: amic.ru

Объект культурного наследия федерального значения "Могила Николая Ядринцева" перейдет в муниципальную собственность. Об этом сообщает altapress.ru, ссылаясь на данные Росимущества.

По информации издания, могилу исследователя Алтая Николая Ядринцева ранее обнаружили на сайте Росимущества в списке объектов, планируемых к вовлечению на торгах. Однако возможную продажу памятника в управлении опровергли: при действующем законодательстве такая сделка невозможна.

"В силу своего функционального назначения этот объект не может быть вовлечен в хозяйственный оборот, а также использован для нужд федеральных органов исполнительной власти", – рассказал руководитель межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай Евгений Хижняк.

Объект историко-культурного наследия государство охраняет с 1974 года. Согласно охранному обязательству, с объектом допускаются только те действия, которые обеспечат его сохранность.

"Учитывая изложенное в реестре объектов казны, указанному памятнику присвоена целевая функция "Передача на иной уровень публичной собственности". Сейчас идет работа по его передаче в муниципальную собственность", – заключил Евгений Хижняк.

Следовательно, охранными обязательствами памятника займется администрация Барнаула.

Барнаул памятники парки Нагорный парк

Комментарии 10

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Гость

12:29:59 19-02-2025

Учитывая судьбу Старого города, становится тревожно за будущее памятника.

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Musik

13:11:42 19-02-2025

"собственник могилы".
чумовое словосочетание...

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Гость

13:48:22 19-02-2025

Musik (13:11:42 19-02-2025) "собственник могилы". чумовое словосочетание...... ну можно продать кому подороже местечко)

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Гость

20:14:04 19-02-2025

Musik (13:11:42 19-02-2025) "собственник могилы". чумовое словосочетание...... ну про могилу Рембрандта почитайте в Ротондо

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Гость

14:33:26 19-02-2025

а предыдущего выселит?

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Гость

14:48:30 19-02-2025

Гость (14:33:26 19-02-2025) а предыдущего выселит?... с вещами на выход!

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Musik

16:14:36 19-02-2025

Гость (14:48:30 19-02-2025) с вещами на выход!... с костями на выход?

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Гость

08:25:22 20-02-2025

У могилы может быть только один собственник - тот, кто там лежит.

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Гость

08:59:08 20-02-2025

Гость (08:25:22 20-02-2025) У могилы может быть только один собственник - тот, кто там л... Тогда обязать его ухаживать за прилегающим участком. Ну раз он собственник.

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тамара

09:01:59 20-02-2025

уважаемые коллеги! Будьте бдительны, выпуская в свет новости под такими заголовками...понятно, что корректоры теперь "не в моде", редактор не всегда успевает выловить "литературные шедевры"....вот сидю себе таперича и розмысливаю, как это автор информации ейной мордой нам в харю тыкнул и пошел восвояси, а тело несчастного Ядринцева (царствие ему небесное) ворочается в своей тесной могиле, пытаясь минимизироваться, чтоб освободить место НОВОМУ СОБСТВЕННИКУ, а то мало ли что, вдруг и совсем придется покинуть освоенную могилку, освобождая место новому собственнику....увы нам и ах....

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