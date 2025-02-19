Новый собственник появится у могилы Николая Ядринцева в Барнауле

По информации Росимущества, памятник перейдет в собственность городской администрации

19 февраля 2025, 12:23, ИА Амител

Нагорный парк в Барнауле / Фото: amic.ru

Объект культурного наследия федерального значения "Могила Николая Ядринцева" перейдет в муниципальную собственность. Об этом сообщает altapress.ru, ссылаясь на данные Росимущества.

По информации издания, могилу исследователя Алтая Николая Ядринцева ранее обнаружили на сайте Росимущества в списке объектов, планируемых к вовлечению на торгах. Однако возможную продажу памятника в управлении опровергли: при действующем законодательстве такая сделка невозможна.

"В силу своего функционального назначения этот объект не может быть вовлечен в хозяйственный оборот, а также использован для нужд федеральных органов исполнительной власти", – рассказал руководитель межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай Евгений Хижняк.

Объект историко-культурного наследия государство охраняет с 1974 года. Согласно охранному обязательству, с объектом допускаются только те действия, которые обеспечат его сохранность.

"Учитывая изложенное в реестре объектов казны, указанному памятнику присвоена целевая функция "Передача на иной уровень публичной собственности". Сейчас идет работа по его передаче в муниципальную собственность", – заключил Евгений Хижняк.

Следовательно, охранными обязательствами памятника займется администрация Барнаула.