Новый собственник появится у могилы Николая Ядринцева в Барнауле
По информации Росимущества, памятник перейдет в собственность городской администрации
19 февраля 2025, 12:23, ИА Амител
Объект культурного наследия федерального значения "Могила Николая Ядринцева" перейдет в муниципальную собственность. Об этом сообщает altapress.ru, ссылаясь на данные Росимущества.
По информации издания, могилу исследователя Алтая Николая Ядринцева ранее обнаружили на сайте Росимущества в списке объектов, планируемых к вовлечению на торгах. Однако возможную продажу памятника в управлении опровергли: при действующем законодательстве такая сделка невозможна.
"В силу своего функционального назначения этот объект не может быть вовлечен в хозяйственный оборот, а также использован для нужд федеральных органов исполнительной власти", – рассказал руководитель межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай Евгений Хижняк.
Объект историко-культурного наследия государство охраняет с 1974 года. Согласно охранному обязательству, с объектом допускаются только те действия, которые обеспечат его сохранность.
"Учитывая изложенное в реестре объектов казны, указанному памятнику присвоена целевая функция "Передача на иной уровень публичной собственности". Сейчас идет работа по его передаче в муниципальную собственность", – заключил Евгений Хижняк.
Следовательно, охранными обязательствами памятника займется администрация Барнаула.
12:29:59 19-02-2025
Учитывая судьбу Старого города, становится тревожно за будущее памятника.
13:11:42 19-02-2025
"собственник могилы".
чумовое словосочетание...
13:48:22 19-02-2025
Musik (13:11:42 19-02-2025) "собственник могилы". чумовое словосочетание...... ну можно продать кому подороже местечко)
20:14:04 19-02-2025
Musik (13:11:42 19-02-2025) "собственник могилы". чумовое словосочетание...... ну про могилу Рембрандта почитайте в Ротондо
14:33:26 19-02-2025
а предыдущего выселит?
14:48:30 19-02-2025
Гость (14:33:26 19-02-2025) а предыдущего выселит?... с вещами на выход!
16:14:36 19-02-2025
Гость (14:48:30 19-02-2025) с вещами на выход!... с костями на выход?
08:25:22 20-02-2025
У могилы может быть только один собственник - тот, кто там лежит.
08:59:08 20-02-2025
Гость (08:25:22 20-02-2025) У могилы может быть только один собственник - тот, кто там л... Тогда обязать его ухаживать за прилегающим участком. Ну раз он собственник.
09:01:59 20-02-2025
уважаемые коллеги! Будьте бдительны, выпуская в свет новости под такими заголовками...понятно, что корректоры теперь "не в моде", редактор не всегда успевает выловить "литературные шедевры"....вот сидю себе таперича и розмысливаю, как это автор информации ейной мордой нам в харю тыкнул и пошел восвояси, а тело несчастного Ядринцева (царствие ему небесное) ворочается в своей тесной могиле, пытаясь минимизироваться, чтоб освободить место НОВОМУ СОБСТВЕННИКУ, а то мало ли что, вдруг и совсем придется покинуть освоенную могилку, освобождая место новому собственнику....увы нам и ах....