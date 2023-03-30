Новый студенческий отряд "ZaКиберПорядок" создали в Алтайском крае

Первыми бойцами за информационную безопасность стали студенты АлтГТУ

30 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Вручение членского билета / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Один из первых в стране краевой студенческий отряд, который будет защищать информационные ресурсы Алтайского края, появился на базе Алтайского государственного технического университета.

"В начале специальной военной операции мы столкнулись с угрозами в информационном пространстве, с которыми до этого не встречались в принципе. И нам необходимо было реагировать на возникшие проблемы. Было принято решение, что министерству помогут в борьбе с киберугрозами студенты факультета информационных технологий АлтГТУ", – сообщил министр цифрового развития Евгений Зрюмов, который пришёл поприветствовать первых бойцов отряда.

Работа студентов "Политеха" оказалась важна и востребована как со стороны органов исполнительной власти, так и самих ребят. На очередном совете по защите информации при губернаторе Алтайского края приняли решение создать краевой отряд уже с официальным статусом.

"Именно в АлтГТУ в 60-е годы зарождались первые в Алтайском крае студенческие отряды. И не удивительно, что именно здесь сегодня мы подписываем Положение о создании нового отряда с профильным направлением. Общественная организация "Российские студенческие отряды" – самая массовая в нашей стране молодёжная организация. Все возможности перед вами открыты, новые площадки для вашего развития и повышения квалификации",­ – сообщила руководитель регионального штаба АРО МООО "Российские студенческие отряды" Маргарита Котовщикова.

Она вручила бойцам членские билеты. Ими стали 25 студентов факультета информационных технологий АлтГТУ. Также войти в состав отряда могут и студенты любых вузов Алтайского края.

Бойцы отряда «ZaКиберПорядок» / Фото: пресс-служба АлтГТУ

"ZaКиберПорядок" занимается информационной безопасностью по открытым источникам, которые выложены в интернете. Исследует защищённость ресурсов и безопасность работы государственных информационных систем.

По словам Евгения Зрюмова, цифровая трансформация всех отраслей экономики – национальная цель, которую поставил президент нашей страны Владимир Путин. А "Информационная безопасность" – один из региональных проектов, в которых будет задействован киберотряд.

"Ребята, мы очень рассчитываем на вашу помощь. Это реальная деятельность по обеспечению информационной безопасности нашей страны. Желаю вам ежедневно прокачивать свои профессиональные компетенции, участвовать в конкурсных мероприятиях. Удачи", – резюмировал Евгений Зрюмов.