Новый томограф поступил в горбольницу № 2 Рубцовска

Стоимость аппарата превышает 29 миллионов рублей

12 ноября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

Новый компьютерный томограф запустили в горбольнице № 2 Рубцовска. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Стоимость аппарата составляет более 29 млн рублей. Проводить процедуры на нем будут не только жителям города, но и тем, кто приезжает из соседних муниципалитетов.

"В нашей больнице уже есть один компьютерный томограф. В прошлом году на нем выполнили 10 138 исследований. Но этого недостаточно, чтобы обслужить прикрепленное население в полном объеме", – отметил главный врач городской больницы № 2 города Рубцовска Андрей Мурыгин.

Он добавил, что новый, более совершенный аппарат учреждению был необходим.