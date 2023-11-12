Новый томограф поступил в горбольницу № 2 Рубцовска
Стоимость аппарата превышает 29 миллионов рублей
12 ноября 2023, 21:30, ИА Амител
Фото: zdravalt.ru
Новый компьютерный томограф запустили в горбольнице № 2 Рубцовска. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Стоимость аппарата составляет более 29 млн рублей. Проводить процедуры на нем будут не только жителям города, но и тем, кто приезжает из соседних муниципалитетов.
"В нашей больнице уже есть один компьютерный томограф. В прошлом году на нем выполнили 10 138 исследований. Но этого недостаточно, чтобы обслужить прикрепленное население в полном объеме", – отметил главный врач городской больницы № 2 города Рубцовска Андрей Мурыгин.
Он добавил, что новый, более совершенный аппарат учреждению был необходим.
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