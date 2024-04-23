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Новый трамвай сошел с рельсов в Барнауле

Из-за ДТП образовалась пробка

23 апреля 2024, 16:05, ИА Амител

Трамвай на площади Октября / Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамвай на площади Октября / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на площади Октября днем 23 апреля сошел с рельсов новый белорусский трамвай, сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, на месте ДТП работают специалисты и занимаются буксировкой вагона.

Из-за аварии в центре города образовалась пробка на проспекте Строителей от перекрестка с проспектом Социалистическим до пересечения с Ленина. На Ленина также наблюдается затор от Профинтерна до места происшествия, следует из данных 2ГИС.

В целом по городу на момент публикации заметки дорожная ситуация оценивается на 5 баллов.

Барнаул ДТП трамваи

Комментарии 17

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Гость

16:23:28 23-04-2024

Да поставьте уже на них дизели, пусть по дорогам ездит

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Гость

16:52:30 23-04-2024

А за эти "сходы" кто-нибудь из причастных к закупу ответит?

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Сергей

18:26:52 23-04-2024

Гость (16:52:30 23-04-2024) А за эти "сходы" кто-нибудь из причастных к закупу ответит?... Просто надо трамвайные линии вовремя ремонтировать, изношенные рельсы менять, как это делали при СССР

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Акакий

08:54:42 24-04-2024

Сергей (18:26:52 23-04-2024) Просто надо трамвайные линии вовремя ремонтировать, изношенн... Недавно проходила информация ,что на ремонт путей ,администрация выделила аж 50 млн.рублей.Курам на смех.Пути кругом убитые ,а они 50 млн.Здесь 500 млн. мало.

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Гость

18:51:04 23-04-2024

Гость (16:52:30 23-04-2024) А за эти "сходы" кто-нибудь из причастных к закупу ответит?... Н И К О Г Д А !!! Вы этого не дождетесь.

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Гость

16:59:20 23-04-2024

А в этот раз он сделал это по своей вине или нет?

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Гость

17:02:33 23-04-2024

Пора привести рельсы в порядок

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хех

17:08:29 23-04-2024

Никогда такого не было и вот опять...

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Точка

17:14:09 23-04-2024

Он до сих пор стоит на Октября))

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Гость

17:50:39 23-04-2024

Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягко идёт. Но красные сиденья наши люди уже запачкали своими грязными ж...... Наши люди не моются и не стирают одежду, от многих ещё и воняло. Отсюда вывод - на надо железные сиденья

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Сергей

18:24:33 23-04-2024

Гость (17:50:39 23-04-2024) Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягк... Сиденья надо вообще убрать, тогда и пачкать нечего будет

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Гость

19:59:05 23-04-2024

Гость (17:50:39 23-04-2024) Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягк... Идет НЕ мягко, грохочет. Вы не ездили в мягких и бесшумных.

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Гость

20:08:02 23-04-2024

Гость (17:50:39 23-04-2024) Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягк... А вы из чьих будете? Как к нам попали?

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Гость

08:03:57 24-04-2024

Гость (20:08:02 23-04-2024) А вы из чьих будете? Как к нам попали?...
А вы дальше Озерок, видимо, не выезжали никогда.

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Гость

11:57:09 24-04-2024

Гость (17:50:39 23-04-2024) Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягк... бред! совсем неудобные трамваи - только вид симпотный

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Гость

18:24:05 23-04-2024

Обкатка. Угол на колёсах еще не сточен. Тупо нужно помедленнее ездить на поворотах.

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Гость

20:17:49 23-04-2024

Они слишком тяжёлые для наших путей, лучше бы Татры бэушные закупили в Москве.

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