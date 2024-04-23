Новый трамвай сошел с рельсов в Барнауле
Из-за ДТП образовалась пробка
23 апреля 2024, 16:05, ИА Амител
Трамвай на площади Октября / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на площади Октября днем 23 апреля сошел с рельсов новый белорусский трамвай, сообщает "Инцидент Барнаул".
По информации очевидцев, на месте ДТП работают специалисты и занимаются буксировкой вагона.
Из-за аварии в центре города образовалась пробка на проспекте Строителей от перекрестка с проспектом Социалистическим до пересечения с Ленина. На Ленина также наблюдается затор от Профинтерна до места происшествия, следует из данных 2ГИС.
В целом по городу на момент публикации заметки дорожная ситуация оценивается на 5 баллов.
16:23:28 23-04-2024
Да поставьте уже на них дизели, пусть по дорогам ездит
16:52:30 23-04-2024
А за эти "сходы" кто-нибудь из причастных к закупу ответит?
18:26:52 23-04-2024
Гость (16:52:30 23-04-2024) А за эти "сходы" кто-нибудь из причастных к закупу ответит?... Просто надо трамвайные линии вовремя ремонтировать, изношенные рельсы менять, как это делали при СССР
08:54:42 24-04-2024
Сергей (18:26:52 23-04-2024) Просто надо трамвайные линии вовремя ремонтировать, изношенн... Недавно проходила информация ,что на ремонт путей ,администрация выделила аж 50 млн.рублей.Курам на смех.Пути кругом убитые ,а они 50 млн.Здесь 500 млн. мало.
18:51:04 23-04-2024
Гость (16:52:30 23-04-2024) А за эти "сходы" кто-нибудь из причастных к закупу ответит?... Н И К О Г Д А !!! Вы этого не дождетесь.
16:59:20 23-04-2024
А в этот раз он сделал это по своей вине или нет?
17:02:33 23-04-2024
Пора привести рельсы в порядок
17:08:29 23-04-2024
Никогда такого не было и вот опять...
17:14:09 23-04-2024
Он до сих пор стоит на Октября))
17:50:39 23-04-2024
Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягко идёт. Но красные сиденья наши люди уже запачкали своими грязными ж...... Наши люди не моются и не стирают одежду, от многих ещё и воняло. Отсюда вывод - на надо железные сиденья
18:24:33 23-04-2024
Гость (17:50:39 23-04-2024) Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягк... Сиденья надо вообще убрать, тогда и пачкать нечего будет
19:59:05 23-04-2024
Гость (17:50:39 23-04-2024) Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягк... Идет НЕ мягко, грохочет. Вы не ездили в мягких и бесшумных.
20:08:02 23-04-2024
Гость (17:50:39 23-04-2024) Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягк... А вы из чьих будете? Как к нам попали?
08:03:57 24-04-2024
Гость (20:08:02 23-04-2024) А вы из чьих будете? Как к нам попали?...
А вы дальше Озерок, видимо, не выезжали никогда.
11:57:09 24-04-2024
Гость (17:50:39 23-04-2024) Я на нём прокатилась, наконец - то. Приятно, просторно мягк... бред! совсем неудобные трамваи - только вид симпотный
18:24:05 23-04-2024
Обкатка. Угол на колёсах еще не сточен. Тупо нужно помедленнее ездить на поворотах.
20:17:49 23-04-2024
Они слишком тяжёлые для наших путей, лучше бы Татры бэушные закупили в Москве.