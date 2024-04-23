Новый трамвай сошел с рельсов в Барнауле

Из-за ДТП образовалась пробка

23 апреля 2024, 16:05, ИА Амител

Трамвай на площади Октября / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на площади Октября днем 23 апреля сошел с рельсов новый белорусский трамвай, сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, на месте ДТП работают специалисты и занимаются буксировкой вагона.

Из-за аварии в центре города образовалась пробка на проспекте Строителей от перекрестка с проспектом Социалистическим до пересечения с Ленина. На Ленина также наблюдается затор от Профинтерна до места происшествия, следует из данных 2ГИС.

В целом по городу на момент публикации заметки дорожная ситуация оценивается на 5 баллов.