Новый водозабор планируют построить в Барнауле за 200 миллионов рублей
Об этом сообщил первый заместитель главы города Андрей Федоров
28 января 2024, 08:00, ИА Амител
Новый водозабор собираются построить в южной части Барнаула примерно за 200 миллионов рублей. Об этом в ходе заседания Союза строителей Алтайского края заявил первый заместитель главы города Андрей Федоров.
Говоря о перспективе строительства в Барнауле новых микрорайонов, чиновник уверен, что люди хотят не просто покупать квартиры или дома, но и требуют хорошей инфраструктуры.
"Люди хотят ездить по комфортным дорогам и пить хорошую питьевую воду. Люди хотят пользоваться нормальным и понятным теплоснабжением. Раньше застройщики готовили базу для обеспеченности инфраструктуры: бурили скважину и строили щебеночную дорогу. Жители поселков начинали строить свои жилые дома и никого проблемы инфраструктуры не беспокоили. Сейчас же всех интересует: а где же все остальное? Где нормальная вода? Где нормальная дорога? Где наши детские сады и где школы?" – заявил Андрей Федоров.
По словам заместителя мэра города, задача власти – обеспечить социальной инфраструктурой. На эти цели государство выделяет большие деньги. Так, например, недавно открыли школу в поселке Спутник на 550 человек, заканчивается возведение пристройки к школе в селе Власиха. Завершилось строительство водозабора в Спутнике и Казенной Заимке.
Андрей Федоров добавил, что сегодня даже строительство водозабора обходится в 100-150 миллионов рублей.
"Задача власти – обеспечить жителей социальной инфраструктурой", – уверен Андрей Федоров.
09:46:16 28-01-2024
Ну, скажем так, в Казенной заимке до завершения работ еще примерно пол года.
11:37:46 28-01-2024
Южная часть города это где ?- там же уже два водозабора - у Телецентра, который уже заносит песком и выше по течению ост Сады. А ниже по течению как пишут в Каз.заимке- все городские стоки собирать?
14:29:26 28-01-2024
Очередной "распил" денег - не более того.
05:46:38 29-01-2024
Водозабор в Казённой заимке? Не смешите. Вода ужасная, не успеваем чайник чистить и фильтр у газового котла, стиральная машина вышла из строя. Даже у некипячёной воды осадок. Фото сделала для похода в водоканал.
12:59:21 29-01-2024
Вот журналисты у нас... Какой водозабор? Речной или подземный? И где именно его планируют разместить?