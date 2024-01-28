Новый водозабор планируют построить в Барнауле за 200 миллионов рублей

Об этом сообщил первый заместитель главы города Андрей Федоров

28 января 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: водозабор в Барнауле / amic.ru

Новый водозабор собираются построить в южной части Барнаула примерно за 200 миллионов рублей. Об этом в ходе заседания Союза строителей Алтайского края заявил первый заместитель главы города Андрей Федоров.

Говоря о перспективе строительства в Барнауле новых микрорайонов, чиновник уверен, что люди хотят не просто покупать квартиры или дома, но и требуют хорошей инфраструктуры.

"Люди хотят ездить по комфортным дорогам и пить хорошую питьевую воду. Люди хотят пользоваться нормальным и понятным теплоснабжением. Раньше застройщики готовили базу для обеспеченности инфраструктуры: бурили скважину и строили щебеночную дорогу. Жители поселков начинали строить свои жилые дома и никого проблемы инфраструктуры не беспокоили. Сейчас же всех интересует: а где же все остальное? Где нормальная вода? Где нормальная дорога? Где наши детские сады и где школы?" – заявил Андрей Федоров.

По словам заместителя мэра города, задача власти – обеспечить социальной инфраструктурой. На эти цели государство выделяет большие деньги. Так, например, недавно открыли школу в поселке Спутник на 550 человек, заканчивается возведение пристройки к школе в селе Власиха. Завершилось строительство водозабора в Спутнике и Казенной Заимке.

Андрей Федоров добавил, что сегодня даже строительство водозабора обходится в 100-150 миллионов рублей.

"Задача власти – обеспечить жителей социальной инфраструктурой", – уверен Андрей Федоров.