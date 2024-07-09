НПК "Рэлсиб" представит продукцию для АПК на агрофоруме "День сибирского поля – 2024"
И расскажет об уже полюбившихся товарах и последних новинках
09 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KYu2q
НПК "Рэлсиб" примет участие в традиционном агрофоруме "День сибирского поля – 2024", который в этом году пройдет с 10 по 12 июля. Там компания продемонстрирует аграриям и предприятиям пищевой промышленности приборы и датчики, уже заслужившие признание на рынке, а также расскажет о новинках последних лет.
В каких направлениях КИПиА НПК "Рэлсиб" лидирует в России?
Их несколько. Это:
- устройства защиты по температуре (термореле, термостаты);
- датчики температуры малогабаритные и специальные (термометры сопротивления);
- датчики и измерители влажности воздуха;
- переносные электронные термометры;
- автономные регистраторы (даталоггеры);
- терморегуляторы специализированные;
- измерители качества воздуха (СО2*);
- беспроводные приборы и датчики (Bluetooth*).
Что отличает продукцию НПК "Рэлсиб" от конкурентов?
Вот наиболее отличительные характеристики:
- высокая точность;
- современные потребительские качества (дизайн, удобство применения);
- невысокая цена;
- низкая стоимость обслуживания (недорогая периодическая поверка).
Какую продукцию НПК "Рэлсиб" представит на агрофоруме?
Приборов будет несколько, вот краткая информация о некоторых из них.
1. Измерители температуры и влажности ИВИТ-М
Использование: склады и производства.
Имеет межповерочный интервал до двух лет.
Есть исполнение с выходом Ethernet* для быстрого построения распределенных систем мониторинга.
Исполнение со встроенным регулятором и т.д.
Цена – от 10 307 руб. Подробнее по ссылке.
2. Измерители-регистраторы температуры и влажности EClerk-Eco-M-RHT
Использование: чистые склады и производства.
Имеют современный внешний вид, встроенный регистратор, выход RS485.
Цена – от 9 130 руб.
Подробнее ознакомиться с прибором можно здесь.
3. Измеритель температуры – зонд IT-7
Подходит для постоянных измерений температуры: почвы, зерна, при хранении мяса при копчении, теста в хлебопекарном производстве, воды в системе отопления.
Диаметр зонда – от 1 мм, длина зонда – до 1 м и более.
Измерение – до 1000 градусов Цельсия, высокая точность, удобство из-за отсутствия кабеля.
Цена – от 4 791 руб. Подробнее читайте здесь.
4. Терморегулятор "Ратар-02У"
Подходит для водонагревателей на фермах, простых систем горячего водоснабжения, душа и т.д.
Два в одном: терморегулятор и контроллер уровня.
Управление – нагревателем и насосом.
Цена – от 6 057 руб.
Подробнее ознакомиться с прибором можно здесь.
Эти и многие другие товары НПК "Рэлсиб" представит на "Дне поля".
А подробнее узнать о применении продукции компании можно по ссылкам:
- богатый урожай с приборами НПК "Рэлсиб";
- термощуп IT-7-Pt для точного измерения температуры в буртах, насыпи, элеваторах;
- оптимальный способ контроля температуры в замороженном мясе (рыбе);
- как проконтролировать условия транспортировки пищевых продуктов;
- контроль температуры колбасы (сосисок, сарделек) при варке и копчении. Температура хранения колбасных изделий.
ООО НПК "Рэлсиб"; ООО ТСЦ " Рэлсиб"
Адрес: Барнаул, ул. Пушкина, 21, офис 104
Тел.: +7 913 920 3337* СО2 ("ЦэО2); Bluetooth ("Блютуз"); Ethernet ("Изернет")
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