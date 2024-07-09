НПК "Рэлсиб" представит продукцию для АПК на агрофоруме "День сибирского поля – 2024"

И расскажет об уже полюбившихся товарах и последних новинках

09 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KYu2q

Измерение влажности / Фото: wayhomestudio / freepik.com

НПК "Рэлсиб" примет участие в традиционном агрофоруме "День сибирского поля – 2024", который в этом году пройдет с 10 по 12 июля. Там компания продемонстрирует аграриям и предприятиям пищевой промышленности приборы и датчики, уже заслужившие признание на рынке, а также расскажет о новинках последних лет.

В каких направлениях КИПиА НПК "Рэлсиб" лидирует в России?

Их несколько. Это:

устройства защиты по температуре (термореле, термостаты);

датчики температуры малогабаритные и специальные (термометры сопротивления);

датчики и измерители влажности воздуха;

переносные электронные термометры;

автономные регистраторы (даталоггеры);

терморегуляторы специализированные;

измерители качества воздуха (СО2*);

беспроводные приборы и датчики (Bluetooth*).

Что отличает продукцию НПК "Рэлсиб" от конкурентов?

Вот наиболее отличительные характеристики:

высокая точность;

современные потребительские качества (дизайн, удобство применения);

невысокая цена;

низкая стоимость обслуживания (недорогая периодическая поверка).

Какую продукцию НПК "Рэлсиб" представит на агрофоруме?

Приборов будет несколько, вот краткая информация о некоторых из них.

1. Измерители температуры и влажности ИВИТ-М

Использование: склады и производства.

Имеет межповерочный интервал до двух лет.

Есть исполнение с выходом Ethernet* для быстрого построения распределенных систем мониторинга.

Исполнение со встроенным регулятором и т.д.

Цена – от 10 307 руб. Подробнее по ссылке.

2. Измерители-регистраторы температуры и влажности EClerk-Eco-M-RHT

Использование: чистые склады и производства.

Имеют современный внешний вид, встроенный регистратор, выход RS485.

Цена – от 9 130 руб.



Подробнее ознакомиться с прибором можно здесь.

3. Измеритель температуры – зонд IT-7

Подходит для постоянных измерений температуры: почвы, зерна, при хранении мяса при копчении, теста в хлебопекарном производстве, воды в системе отопления.

Диаметр зонда – от 1 мм, длина зонда – до 1 м и более.

Измерение – до 1000 градусов Цельсия, высокая точность, удобство из-за отсутствия кабеля.

Цена – от 4 791 руб. Подробнее читайте здесь.

4. Терморегулятор "Ратар-02У"

Подходит для водонагревателей на фермах, простых систем горячего водоснабжения, душа и т.д.

Два в одном: терморегулятор и контроллер уровня.

Управление ­– нагревателем и насосом.

Цена – от 6 057 руб.



Подробнее ознакомиться с прибором можно здесь.

Эти и многие другие товары НПК "Рэлсиб" представит на "Дне поля".



А подробнее узнать о применении продукции компании можно по ссылкам:

ООО НПК "Рэлсиб"; ООО ТСЦ " Рэлсиб"

Адрес: ​Барнаул, ул. Пушкина, 21, офис 104

Тел.: +7 913 920 3337* СО2 ("ЦэО2); Bluetooth ("Блютуз"); Ethernet ("Изернет")

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