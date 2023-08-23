Нулевую ставку налога для некоторых алтайских ИП продлят еще на год

Это касается тех, кто работает через патенты или по "упрощенке"

23 августа 2023, 15:30, Александра Черданцева

Предприниматель. Бизнесмен. Мужчина в костюме / Фото: drobotdean / Freepik

Начинающим предпринимателям Алтайского края пролонгируют налоговую льготу - ставку в 0% для ИП. Во всяком случае, с такой инициативой выступили губернатор региона Виктор Томенко и бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. Предложение рассмотрят депутаты краевого Заксобрания на сессии 31 августа. Рассказываем, что это за льгота и кому она положена.

Кто ее может получить?

Главное условие - быть впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. А также:

осуществлять деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению;

использовать патентную или упрощенную системы налогообложения;

иметь не более 15 работников человек со среднемесячной зарплатой не ниже МРОТ трудоспособного населения;

регистрировать долю доходов от льготного вида деятельности на уровне не менее 70% в общем объеме товаров или услуг;

иметь предельный уровень дохода не более 15 млн рублей (тут тоже будут изменения, читайте ниже).

Кроме того, губернатор и уполномоченный предложили расширить список направлений деятельности, добавив туда:

спортивные клубы,

образование в области спорта и отдыха,

производство прочих летательных аппаратов, промышленных роботов и робототехнических устройств, оптических систем обнаружения оружия, оптических прицелов и приборов определения координат целей, электронных печатных плат, радиоэлектронных средств связи (по упрощенной системе налогообложения), а также проведение занятий по физической культуре и спорту (по патентной системе налогообложения).

Изменится и предельный уровень доходов: с 15 до 20 млн рублей.

Когда эту льготу ввели и почему продлили?

Налоговые каникулы для этой категории бизнеса действуют в регионе с 2016 года. Изначально их приняли до 2021 года, но потом продлили до 1 января 2024-го. Если депутаты поддержат инициативу, а так, скорее всего, и будет, льготу пролонгируют еще до 1 января 2025 года.

"Это может способствовать росту числа хозяйствующих субъектов, работающих в правовом поле, укреплению обороноспособности страны, обеспечению промышленного и технологического суверенитета", - сказано в пояснительно записке к законопроекту.

Но получать ее можно не более двух лет подряд.