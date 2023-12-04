Нутрициолог рассказал, как отличить настоящий голод от психологического
Из-за второго вида голода люди нередко набирают вес
04 декабря 2023, 07:01, ИА Амител
Профессиональный тренер, нутрициолог Илья Казюра рассказал о том, как отличить настоящий голод от психологического. Его слова передает "Бизнес ФМ Барнаул".
Нутрициолог пояснил, что настоящий голод человек испытывает, когда организму требуются питательные вещества.
"Но если вы плотно поели и через час у вас возникает желание поесть, то это не организм ваш проголодался, а, скорее всего, мозг. То есть возник психологический голод. Едой вы желаете удовлетворить свои нужды, которые с пищей вовсе не связаны", – сказал специалист.
Психологический голод может возникать на фоне разных эмоций. Из-за этого иногда говорят, что человек "заедает стресс".
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А где же пояснения? Как бы мы и так в курсе, что стресс можно хотеть заедать, но как же таки отличить стресс от реального голода? По часам? Спорно, ибо разная еда даёт разное чувство насыщения