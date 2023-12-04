Нутрициолог рассказал, как отличить настоящий голод от психологического

Из-за второго вида голода люди нередко набирают вес

04 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Профессиональный тренер, нутрициолог Илья Казюра рассказал о том, как отличить настоящий голод от психологического. Его слова передает "Бизнес ФМ Барнаул".

Нутрициолог пояснил, что настоящий голод человек испытывает, когда организму требуются питательные вещества.

"Но если вы плотно поели и через час у вас возникает желание поесть, то это не организм ваш проголодался, а, скорее всего, мозг. То есть возник психологический голод. Едой вы желаете удовлетворить свои нужды, которые с пищей вовсе не связаны", – сказал специалист.

Психологический голод может возникать на фоне разных эмоций. Из-за этого иногда говорят, что человек "заедает стресс".