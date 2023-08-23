Нутрициолог расскажет барнаульцам, какой продукт зарядит энергией и витаминами

А также поможет избавиться от проблем с кожей

23 августа 2023, 15:50, ИА Амител LjN8KDkBd

Диетолог Марина Климова / Фото предоставлено компанией "Рикон"

Лето – сезон отпусков и пикников. И мы позволяем себе много жареного мяса и других продуктов, которые могут негативно сказаться на здоровье желудка, в целом ослабить организм. Что изменить в рационе, чтобы проводить лето и встретить осень со здоровым организмом? Один из вариантов - заменить обычное сливочное масло топленым маслом ГХИ. Об этом барнаульцам расскажет превентивный диетолог, нутрициолог Марина Климова. В субботу, 26 августа 2023 года она выступит на фестивале "Алтайские бренды".

Марина Климова - превентивный диетолог, тренер Европейской аккредитации, руководитель собственной студии в Барнауле. И она уверена в пользе масла ГХИ."Усталость, нехватка энергии, гормональные сбои, проблемы с кожей, высыпания, акне, тяга к углеводам - это гипоксия, причина которой дефицит жиров в рационе. Масло ГХИ "Зимаречье" - продукт, насыщенный витаминами А, D, Е, K, B3, Омега-3 и Омега-6", - рассказывает эксперт.

Самое главное, что полезные для женской красоты витамины и минералы, содержащиеся в топлёном масле ГХИ "Зимаречье", хорошо усваиваются желудком. Кроме того, такое масло - терапевтически актуальный нынешнему здоровью продукт. Будьте бережны к здоровью и не слушайте мифы. Масло ГХИ "Зимаречье" способствует понижению холестерина и повышению либидо. Подробнее об этом масле и не только Марина Климова расскажет на своей лекции, куда приглашает всех желающих.









Топленое масло ГХИ "Зимаречье" / Фото предоставлено компанией "Рикон"

Топленое масло ГХИ "Зимаречье" можно приобрести в ТС "АШАН" и на ОЗОН. А 26 августа на фестивале у каждого будет возможность приобрести продукцию бренда "Зимаречье", и в их числе масло ГХИ – лауреат конкурса "Лучший Алтайский товар 2023".

Встреча с Мариной Климовой состоится в парке "Изумрудный", в лектории на территории фестиваля в 15:00 часов. Вход свободный. Ждем вас на стенде № 35 "Зимаречье".

"Зимаречье" (ООО "Рикон")

Юридический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 24А/1, 3 этаж, офис 301;

Адрес завода: Алтайский край, Калманский район, село Зимари, ул. Песчаная, 41

Время работы: пн-пт с 9:00 до 17:00

Сайт

"ВКонтакте"

Тел.: +7 (3852) 35-81-87

Эл.почта: oooricon@mail.ru

Реклама