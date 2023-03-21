Нужно больше жести. Рыбные консервы резко подорожали из-за проблем с банками

В себестоимости продукта доля консервной банки и крышки доходит до 35%

21 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России за год подорожали рыбные консервы, поскольку растёт их себестоимость из-за увеличения цен на жесть на фоне санкций, сообщает РИА Новости.

"Рыбные консервы из скумбрии и сайры в России за год подорожали на 20-22%, из тунца – на 19%, из шпрот – на 14%, из кильки – на 10%", – выяснили в компании "Эвотор".

Таким образом, средняя цена консервов из скумбрии в несетевой рознице составила 171 рубль за банку (350 г), из сайры и тунца – 224 и 261 рубль соответственно, из шпрот – 247 рублей.

Как пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин, на рост себестоимости рыбных консервов влияет подорожание жести на фоне санкций – доля консервной банки и крышки доходит до 35-37%.

"Фонтанка.ру" пишет, что рыбные консервы догнали по стоимости свиную тушёнку и приближаются к говяжьей.

Стоит отметить, что "Известия" ещё в мае 2022 года писали о нехватке сырья для консервных банок. Тогда власти уже планировали решить проблему.