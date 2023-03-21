НОВОСТИЭкономика

Нужно больше жести. Рыбные консервы резко подорожали из-за проблем с банками

В себестоимости продукта доля консервной банки и крышки доходит до 35%

21 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России за год подорожали рыбные консервы, поскольку растёт их себестоимость из-за увеличения цен на жесть на фоне санкций, сообщает РИА Новости.

"Рыбные консервы из скумбрии и сайры в России за год подорожали на 20-22%, из тунца – на 19%, из шпрот – на 14%, из кильки – на 10%", – выяснили в компании "Эвотор".

Таким образом, средняя цена консервов из скумбрии в несетевой рознице составила 171 рубль за банку (350 г), из сайры и тунца – 224 и 261 рубль соответственно, из шпрот – 247 рублей.

Как пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин, на рост себестоимости рыбных консервов влияет подорожание жести на фоне санкций – доля консервной банки и крышки доходит до 35-37%.

"Фонтанка.ру" пишет, что рыбные консервы догнали по стоимости свиную тушёнку и приближаются к говяжьей.

Стоит отметить, что "Известия" ещё в мае 2022 года писали о нехватке сырья для консервных банок. Тогда власти уже планировали решить проблему.

Комментарии 8

  • заворачивайте в стеклянные
    21 марта, Гость   Ответить
  • шпроты 247 р? вы там осатанели?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Жесть! Жесть? Жесть...
    21 марта, Гость   Ответить
  • в стекло фасуйте, а тару принимайте обратно. А то иш ты, забогатели все...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Я регулярно выбрасываю стеклянные банки.А в советские времена их принимали во многих местах города.Их не били, а принимали для вторичного использования.Давно пришел к выводу, что в СССР тара была значительно более экологична, чем сейчас.Одни пластмассовые бутылки и пакеты загадили в городе и пригородах очень даже прилично..
    21 марта, Гость   Ответить
  • а в соседней новости написано что на бутылк из под лимонада микробов больше чем на унитазе КТО ЗВЕЗДИТ?
    21 марта, Гость   Ответить
  • "Давно пришел к выводу, что в СССР тара была значительно более экологична, чем сейчас." --- Гость, да это очевидно. В СССР при покупке вещи часто заворачивали в бумагу, часто вообще без упаковки продавали. Стеклотару принимали для повторного использования. Собирали также фольгу, металл, бумагу. А сейчас всё запаковывают в сто одёжек, еще и пластик везде используется, который потом не перерабатывается в природе, засоряя планету.
    21 марта, Гость   Ответить
  • съедобная печень трески до 500 руб за баночку доходит. тоже, видимо, из-за жестянки, да?
    21 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров