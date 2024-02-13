Врачи из Башкирии считают, что свадьбы нужно играть только тем, у кого есть справка от генетиков

13 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Молодожены / Фото: unsplash.com

Врачи из Башкирии предложили обязать будущих молодоженов перед бракосочетанием предоставлять в ЗАГС не только паспорта и квитанцию об оплате госпошлины, но и справку о генетической совместимости влюбленных. И это не шутки: инициативу уже бурно обсудили на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов регионального Госсобрания. Чем продиктованы такие рекомендации медиков и может ли предложение стать реальностью в России, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем врачи хотят, чтобы влюбленные проверяли генетическую совместимость?

Требовать у пар перед свадьбой справку о генетической совместимости предложили из-за роста случаев рождаемости детей-инвалидов в России. Некоторые медики из Башкирии сошлись во мнении, что переломить ситуацию можно, если будущие супруги заранее проверят, насколько они подходят друг другу и есть ли у них риск рождения больного ребенка. Выяснить можно будет с помощью обследования.

Об этой инициативе нескольких врачей рассказал председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов на заседании комитета 7 февраля. Насколько это будет этично, депутат поинтересовался у присутствующих.

Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова заявила сразу: требовать справку о генетической совместимости будет "фашизмом". Но также чиновница подтвердила, что количество детей-инвалидов в Башкирии постоянно растет на 10-20%, пишет "Российская газета".

Спикер Госсобрания Константин Толкачев заявил, что речи об обязательном генетическом тестировании быть не может.

"Мы не можем решать, кому появляться на свет, кому – нет. Медицина активно развивается, и каждый ребенок имеет право на жизнь", – подчеркнул он.

А что по этому поводу говорят врачи?

Мнения врачей тоже разделились. Так, врач акушер-гинеколог Людмила Забарская отмечает, что из рожденных с патологиями детей меньше всего тех, на кого повлияли генетические отклонения родителей. Она отметила, что больные дети рождаются даже у абсолютно здоровых родителей. Куда большее значение имеют экология, образ жизни и здоровье родителей. Кроме того, врач отметила, что тестов на совместимость очень много и эти процедуры могут вылиться в достаточно круглую сумму.

При этом врач-реабилитолог Карина Кременская, которая работает с детьми-инвалидами, отметила, что такая процедура, например, в Японии перед вступлением в брак обязательна. Она убеждена, что здравый смысл в идее есть, но ее нужно доработать.

Врач поделилась наблюдениями, что отцы, как правило, из семьи, где ребенок-инвалид, уходят и все тяготы приходится на своих плечах тащить матерям. Кроме моральной нагрузки, на них ложатся и серьезные финансовые затраты.

"Хотя бы то, что люди пройдут такой тест и будут знать, что имеют риск родить нездорового ребенка, уже многих остановит и, соответственно, больных детей станет меньше", – считает врач-реабилитолог.