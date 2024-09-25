Нужны как воздух. В Барнауле набирают сотрудников в компанию по продаже компрессоров

Рассказываем, что это за организация и какие кадры им нужны

25 сентября 2024, 11:10, ИА Амител erid: LjN8JzjJD

"Компрессор Центр" / Фото: пресс-служба компании

В Барнауле работает один из ведущих дилеров компрессорного оборудования в России – компания "Компрессор Центр". Она обеспечивает предприятия качественным и недорогим сжатым воздухом. Специалисты "Компрессор Центра" подбирают, поставляют и обслуживают компрессоры и оборудование для подготовки воздуха.

"Мы нужны как воздух!" – гласит слоган компании, потому что компрессоры действительно нужны везде. Amic.ru побывал на предприятии и познакомился с его крутой командой. Кстати, и вы можете стать частью "Компрессор Центра". Компания растет и сейчас сюда набирают сотрудников.

Один день из жизни специалиста по продажам

Иван Сухаревский в компании работает пять лет. Начинал карьеру в качестве менеджера, а теперь занимает должность руководителя отдела продаж в департаменте продаж.

Иван считает, что достиг такого результата благодаря любви к работе. В "Компрессор Центре" он ценит дружелюбную атмосферу, талантливую команду, стабильность и возможности для профессионального развития.

"Для нас регулярно проводят обучающие занятия по продажам и оборудованию. К тому же наша работа очень разнообразна. Мы постоянно сталкиваемся с интересными вызовами и задачами, ведь среди клиентов – ведущие компании рынка. Новые знания и опыт не дают закостенеть", – рассказывает Иван.

По мнению Сухаревского, секрет успеха команды департамента продаж – в непрерывном обучении и постоянной тренировке навыков менеджеров и руководителей. И действительно, в "Компрессор Центре" очень серьезно относятся к профессиональному росту сотрудников. У компании уже есть собственные учебные материалы, а сейчас разрабатывается обучающий курс для менеджеров.

Рабочий день Ивана наполнен различными задачами. Он отвечает за общую координацию действий в отделе. Регулярно проверяет ход сделок, проводит индивидуальную работу с каждым членом команды и участвует в реализации крупных проектов. Иван должен быть в курсе всех событий, чтобы контролировать выполнение показателей в отделе. Он также выезжает на предприятия по всей стране. Только за последние полгода Иван посетил Ижевск, Ростов, Шахты, Воронеж, Сарапул и Уфу.

Команда Ивана на связи с клиентами фактически круглые сутки. Есть дежурство, подменяют друг друга и офисы компании. Центральный офис и собственный сервисный центр находятся в Барнауле. Филиалы и склады "Компрессор Центра" открыты в Новосибирске, Москве, Краснодаре и Воронеже.

Кстати, вы можете увидеть Ивана в роликах и постах в группах компании в "Телеграме", "Дзене" и во "ВКонтакте".

Если вас заинтересовала вакансия в департаменте продаж, вы можете узнать подробности и требования к кандидатам по этой ссылке.

"Компрессор Центр" / Фото: пресс-служба компании

Работа для волшебников

Выездной инженер сервисного центра Павел Корчагин – тоже гордость компании. Впрочем, здесь гордятся всеми сотрудниками.

В сервисном центре компании работают 25 человек: инженеры, менеджеры, специалисты по гарантийному обслуживанию и руководители. Павел и его коллеги приходят на помощь клиентам, когда нужно вернуть в строй компрессор. В компании специалисты сервисного центра – почти волшебники.

Иногда им приходится не просто чинить оборудование, но и буквально возвращать его к жизни. Проблемы с компрессорами могут возникать по разным причинам: неправильная эксплуатация или запуск, несвоевременное техническое обслуживание или использование некачественных расходных материалов. Кроме того, в сервисном центре ремонтируют оборудование по гарантии. Также специалисты центра могут проводить ремонт компрессорного оборудования европейских брендов, которые прекратили свою деятельность на российском рынке. Поэтому для некоторых клиентов сервис "Компрессор Центра" – это чуть ли не последняя надежда.

В прошлом месяце в сервисный центр поступил на ремонт винтовой блок от компрессора мощностью 315 кВт.

"Винтовой блок – это сердце компрессора. Узел не просто важный, а жизненно важный. Без него компрессор не сможет работать", – объясняет Павел.

Специалисты в сервисном центре решили бороться за своего "пациента", хотя задача оказалась непростая: износилось посадочное место шестерни. Поломку возможно было исправить только напылением. Делают его в городе далеко не везде, а в сервисе "Компрессор Центра" есть необходимое оборудование и опытные мастера. Ремонт успешно завершен, и теперь инженерам осталось только собрать и установить винтовой блок.

Другой клиент также обратился по поводу вышедшего из строя винтового блока. Починить его не представлялось возможным.

"Ситуация казалась почти безвыходной. Ведь компрессор был европейского бренда, а производитель больше не поставляет оборудование и запчасти на наш рынок. Но не решить проблему с винтовым блоком – значит, просто выбросить компрессор", – вспоминает Павел.

Инженеры сервисного центра подобрали и успешно установили подходящий китайский аналог винтового блока. Компрессор снова работает без нареканий. В августе инженеры отремонтировали 134 единицы компрессорного оборудования. Работы проводились как на производствах, так и в мастерской сервисного центра.

Оправдывать ожидания клиентов также помогает постоянное обучение. Ну и опыт здесь накопили колоссальный – им всегда делятся друг с другом. Новичка обязательно поддержат. Поэтому если вы хотите стать асом в ремонте компрессорного и сопутствующего оборудования – работайте в сервисе компании "Компрессор Центр". И профессионалам тут точно не будет скучно – получится проявить себя в полной мере.

Сейчас в сервисном центре команда укомплектована, но компания продолжает расти и открываются новые вакансии. Поэтому если вы хотите в будущем присоединиться к ребятам, отправьте свое резюме на электронную почту: marilova@prokompressor.ru .

"Компрессор Центр" / Фото: пресс-служба компании

Главная ценность – сотрудники

В 2017 году барнаульские предприниматели Игорь Волков и Павел Беспалов основали компанию "РусПром". Сегодня она объединяет два направления: компрессорное оборудование (это "Компрессор Центр") и фотосепараторы (компания Meyer*). Компанией "Компрессор Центр" руководит Игорь Волков.

"Недавно к нам приезжали коллеги из Нижнего Новгорода, чтобы обменяться опытом. Они были впечатлены масштабом нашей компании и нашими амбициозными целями. Однако больше всего их удивила команда. Сотрудники полны энтузиазма, у них горят глаза. Коллеги уверены, что с такой командой мы и дальше будем завоевывать рынок и многократно приумножим свои результаты", – считает Игорь Волков.

И добавляет: для него важно, чтобы сотрудники были инициативными, целеустремленными, умели преодолевать трудности, стремились получать новые знания и развиваться. Также важно, чтобы они были честными с коллегами, клиентами и партнерами."В общем, мы ищем людей, которые будут равны нашей команде. А наша команда своей миссией считает содействие в развитии предприятий и экономики региона и всей страны. От правильного выбора компрессорного оборудования действительно многое зависит", – рассказывает руководитель.

Это видение полностью разделяет и второй основатель компании Павел Беспалов. И такие же принципы развиваются в фотосепараторном направлении "РусПрома".

Добавим от себя: здесь действительно видно, что руководители создают все условия для продуктивной работы и отдыха команды. Новое здание, комфортные рабочие места, современная компьютерная техника. В перерывах сотрудники могут сыграть в настольные теннис или хоккей, посидеть на уютной кухне и приготовить себе и коллегам кофе или горячий шоколад в кофемашине (безлимитный кофе – мечта редакции). Поддержать спортивную форму можно в собственном тренажерном зале.

Команда регулярно выезжает на корпоративные мероприятия в Горный Алтай и Белокуриху. В компании много увлеченных людей, и легко найти единомышленников в спорте, музыке, экологических или благотворительных инициативах.

Команда топ-менеджеров также расширяется. Если вас интересуют руководящие вакансии, вы можете уточнить информацию о них по электронной почте: marilova@prokompressor.ru .

Интересные факты о компании "Компрессор Центр" и ее клиентах:

Компания "Компрессор Центр" выполнила более 5000 проектов. Она является официальным дилером 20 брендов компрессорного оборудования и российским представительством китайского бренда Enger*.

"Компрессор Центр" поставляет оборудование в регионы России и страны ближнего зарубежья. Среди ее клиентов как небольшие предприятия, так и крупные производства. Например, "Норникель", "Евраз", "ЖБИ Сибири", "Яшкино", "Уралвагонзавод", "Бочкари", "Алтайвагон". Компрессорное оборудование от "Компрессор Центра" работает на заводе "Алтайгеомаш", где собрали первый барнаульский трамвай.

Компрессор от компании "Компрессор Центр" установлен на Шпицбергене – архипелаге за Полярным кругом. Другое оборудование компании используется на заводе, который изготавливает графитовые стержни для атомных реакторов. Огромное сердце танкера "Анабар" из флота Северной транспортной компании теперь питается воздухом от компрессора Enger.

Кстати, 82% сотрудников рекомендуют работу в "Компрессор Центре" своим друзьям. Это развивающаяся компания с большими планами на будущее. Здесь ценят и уважают своих сотрудников, у компании сильные и харизматичные руководители. В "Компрессор Центре" официальное трудоустройство, "белая" зарплата, хорошо развита корпоративная культура. Присоединяйтесь к команде!

* Meyer ("Мэйер"); Enger ("Энгер")

ООО "РусПром"

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