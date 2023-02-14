Нужны ли на Алтае специалисты со знанием китайского языка и сколько им готовы платить

У российских работодателей растёт потребность в специалистах со знанием китайского языка

14 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

О повышенном спросе на сотрудников со знанием китайского языка сообщает портал по поиску работы SuperJob со ссылкой на свой исследовательский центр. За год подобных вакансий стало в два раза больше, чем прежде.

Чаще всего вакансии, требующие владения китайским языком, – это предложения для учителей, специалистов ВЭД (внешней экономической деятельности), снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ретейла и производства.

Нужны ли специалисты со знанием иностранных языков в Барнауле?

Нужны, рассказала редакции радиостанции Business FM Барнаул рекрутер студии HR-проектов "Штат-3" Анна Виноградова:

"Сейчас открыто 172 вакансии от прямых работодателей. На эти вакантные места преимущественно требуются специалисты по сбору данных, операторы кол-центра, специалисты отдела контроля качества, а также преподаватели иностранных языков для государственных школ и языковых студий. Если мы рассматриваем Алтайский край в целом, то здесь открыто 237 вакансий по направлениям: менеджер вводного урока со знанием английского и китайского, IT-специалист, менеджер по работе с ключевыми клиентами, чей продукт ориентирован на иностранных клиентов, менеджер по оптовым продажам, чья география поставок ориентирована на зарубежные страны".

По словам эксперта, количество вакансий со знанием иностранных языков в нашем регионе за год увеличилось. Рост произошёл за счёт российских онлайн-школ, которые искали специалистов в разных регионах, в том числе и в Алтайском крае. Если же рассматривать другие сферы, то всё осталось примерно на уровне предыдущего года.

Какие зарплаты предлагают?

По данным исследования SuperJob, владение английским или китайским языком на разговорном или свободном уровне увеличивает средний заработок в Москве на 18%. Впрочем, в некоторых профессиях эта разница ощутимо больше. Например, для менеджера по закупкам без знания языка рыночный зарплатный коридор составляет от 70 до 110 тысяч рублей, тогда как для снабженца с разговорным или свободным английским – от 90 до 150 тысяч рублей.

Сколько платят в Барнауле?

На этот вопрос нам так же ответила Анна Виноградова:

"Всё зависит именно от специальности сотрудника. Заработная плата варьируется от 42 до 57 тысяч рублей. Если мы говорим об IT-специалисте, который преимущественно работает с иностранными клиентами, то его средний доход достигает 117 тысяч рублей".

Сейчас в Алтайском крае специалистов со знаниями иностранных языков готовят все основные вузы. Например, факультет иностранных языков Алтайского государственного педагогического университета, факультет истории и международных отношений Алтайского государственного университета, Алтайский государственный технический университет по направлению "зарубежное регионоведение" также выпускают студентов со знание английского, китайского, французского языков.

Но для работы важнее не столько диплом, сколько владение иностранным языком. Поэтому помочь устроиться на новую должность могут не только университеты, но и языковые студии, репетиторы и даже тренировка общения с зарубежными друзьями.

Однако можно ли будет считать равноценными количество приложенных усилий для изучения китайского и заработную плату, которую специалистам предлагают в Алтайском крае, – это большой вопрос.