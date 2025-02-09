NYP: Трамп предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на ресурсы на 500 млн долларов

При этом встречаться с Владимиром Зеленским американский лидер пока не настроен

09 февраля 2025, 15:12, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего предложения Украине относительно редкоземельных металлов. Как сообщает РБК, по его словам, Вашингтон желает получить доступ к украинским месторождениям и газу в обмен на гарантии безопасности в рамках любого потенциального мирного урегулирования.

Соответствующую сделку с Киевом он оценивает в 500 млн долларов. При этом встречаться с Владимиром Зеленским американский лидер пока не настроен. Ожидается, что переговоры с ним проведет вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности – она пройдет с 14 по 16 февраля.

В то же время американский президент подчеркнул, что "всегда был в хороших отношениях" с Владимиром Путиным, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, которого он назвал "позором нации".

Трамп также поручил советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу устроить встречи по Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что у него есть конкретный план по окончанию военных действий.