Нырок в реанимацию. Врачи о том, почему окунаться в прорубь на Крещение – плохая идея
Даже священники согласны с тем, что свою веру можно укрепить и более безопасными способами
15 января 2025, 08:15, ИА Амител
19 января православные всего мира отметят Крещение Господне. В России уже давно сложилась традиция окунаться в ледяную прорубь в этот день. В Алтайском крае тоже ежегодно собираются очереди на Оби возле специально оборудованной купели. Людей не пугают даже крещенские морозы.
Но врачи убеждены, что для неподготовленного человека (а их возле купелей большинство) такой экстремальный обряд может стать способом не "очистить душу", а угодить в больницу. Да и священники подчеркивают, что к истинной вере ныряние в ледяную воду не имеет никакого отношения.
О том, почему это очень опасно и как себя подготовить, если все равно хочется окунуться, представители медицины и Церкви рассказали на пресс-конференции.
"Никакого магического действия"
Традиция окунаться в прорубь появилась как дань памяти важному библейскому событию – крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Но в церковном каноне нет указания обязательно это делать, подчеркивает руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии, протоиерей Михаил Бень. По его словам, большинство тех, кто ныряет на Крещение в купель, даже не осознает суть праздника.
"В южных странах, где в водоемах теплая вода, это уместно. Но в Сибири это больше экстремальное увлечение. К сожалению, многие наши люди, которые это практикуют, не знают правильного смысла ни праздника, ни этой традиции. Никакого магического или тайного действия этот ритуал не имеет", – считает протоиерей. Он напомнил, что Иоанн крестил людей через покаяние. Тем, кто хотел поменять свою жизнь, он говорил раскаяться, начать жить заново и не повторять своих прошлых грехов. Другими словами, на первом месте в этот день именно духовное очищение, а не телесное. Поэтому гораздо важнее молитва, нежели окунание в воду.
Священник подчеркнул, что Церковь в вопросе крещенских купаний полностью разделяет позицию медиков.
"Хуже всего, когда мы наблюдаем бескультурное и противоестественное поведение на водоеме. Это плачевно. Тех, кто хочет окунуться, я призываю подготовиться к этому действу рассудительно, трезво оценив свои возможности. Если и делать это, то с молитвой и упованием. А лучше вообще не окунаться в прорубь, чтобы не подвергать себя риску. Мы должны заботиться о своем здоровье и не провоцировать заболевания", – добавил Михаил Бень.По его словам, достаточно будет посетить церковную службу и набрать немного святой воды, чтобы отдать дань крещению Христа. И, само собой, покаяться в своих грехах.
"Для человека с гипертонией это самоубийство"
Медики подчеркивают, что ныряние в ледяную воду – "развлечение" только для хорошо подготовленных людей. Тот, кто в остальное время не закаливается, во время окунания испытает только колоссальный стресс. А для людей с хроническими заболеваниями крещенские купания и вовсе могут закончиться реанимацией и даже смертью.
"Чем старше человек и чем больше у него багаж заболеваний, тем опаснее для него ныряние. Для пациентов с гипертонией, ишемией и нарушением сердечного ритма это вообще может быть равно самоубийству. Воздействие холодной воды на кожные покровы, особенно при полном погружении, сопровождается колоссальным стрессом для сосудов. Кровь молниеносно поступает в магистральные сосуды, что вызывает катастрофический удар. Даже у здорового человека может случиться гипертонический криз. А если в организме уже есть слабые места, все это может привести к инфаркту, геморрагическому инсульту и внезапной смерти", – подчеркивает главврач краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.По ее словам, особенно опасно нырять с головой – сосуды в ней очень хорошо кровоснабжаются. При резком охлаждении отрицательный эффект усилится в разы, а риск самого страшного исхода увеличится. Если уж и заходить в холодную воду, то только по грудь.
Врач подчеркивает: случаи, когда после купания человек оказывается в отделении неотложной кардиологии, периодически происходят и в Алтайском крае.
Некоторые полагают, что само по себе окунание – прекрасный способ закалиться и получить заряд здоровья. Такой "стресс-вариант" точно никакой пользы не принесет, уверяет врач по ЛФК и спортивной медицине Елена Бойко.
"Начинать думать о закаливании нужно гораздо раньше. Чтобы использовать купание в прорубе как оздоравливающую процедуру, нужно быть подготовленным. А если говорить про стресс-закаливание, то оно может стать только причиной проблем. Кто-то думает: "Вот сейчас нырну и сразу закалюсь". Нет, организм этого не умеет и не понимает. Он скажет вам: "Прости, дорогой, я так не могу. Ты ко мне плохо и я к тебе плохо". А там уже неизвестно, к каким последствиям это приведет", – говорит Бойко.
Еще больше рискуют те, кто любит во время крещенских купаний согреваться спиртными напитками. Алкоголь расширяет сосуды, а холодная вода резко сужает. Такой перепад очень опасен, убежден главный внештатный нарколог региона Андрей Иванов.
"Если мы хотим, чтобы процедура имела оздоравливающий эффект, согреваться нужно чаем, а не алкоголем. Если сосуды неестественным образом расширены спиртным, то эффект может быть непредсказуемым, вплоть до остановки сердца", – предупреждает врач.
Детей окунать нельзя ни в коем случае
Если на взрослых ледяная вода оказывает столь мощный негативный эффект, то о детях и говорить нечего, настаивают врачи. По словам Елены Бойко, таким образом иммунитет ребенка точно не закалить. А вот пневмония запросто может ударить по еще неокрепшему организму.
"То, что детей ни в коем случае нельзя погружать в холодную воду, я думаю, любой здравомыслящий родитель понимает. Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка", – подчеркивает Репкина.
Как подготовиться, если хочется нырнуть?
Если вы все равно убеждены, что вам нужно окунуться в крещенскую купель, подготовку надо начинать еще в мае, говорит Елена Бойко. По ее словам, первые этапы закаливания должны происходить в теплое время года.
"Начинается все с проветривания помещения. Затем идут прогулки, переход на более облегченный вариант одежды. Далее – обтирания и обливания водой. Летний период предназначен для того, чтобы "подружить" организм с водными процедурами. Снижать температуру нужно постепенно. Тогда к ноябрю мы уже будем готовы к таким процедурам, как ныряние в сугроб и растирание снегом после бани", – советует медик. По ее словам, очень важна регулярность – на протяжении всей подготовки закаливание забрасывать нельзя. Только в этом случае к крещенским купаниям вы подойдете в правильном состоянии организма.
Что делать во время Крещения:
- заранее нужно измерить давление и оценить свое самочувствие. Если есть проблемы, лучше отказаться от погружения;
- за пару часов до купания нужно поесть;
- перед нырянием необходимо сделать небольшую разминку;
- во время самого ныряния важно позаботиться обо всех нюансах. Одежда должна быть теплой и свободной, чтобы ее можно было быстро снять и надеть обратно. Также нужны нескользящие сланцы, чтобы безопасно подойти к купели;
- сразу бежать в прорубь не стоит – лучше пару минут охладиться, чтобы перепад температур не был резким;
- входить в купель и выходить из нее нужно постепенно, чтобы стрессовая нагрузка на организм была меньше;
- сразу после ныряния нужно растереться, одеться и зайти в теплое помещение (или сесть в машину). Там нужно отогреться горячим чаем.
Можно ли пить воду из крещенской купели?
Воду из открытого водоема ни в коем случае пить нельзя, в один голос твердят врачи. Даже если ее освятили, ею можно лишь умыться или окропить помещение. Внутрь можно употреблять лишь питьевую воду – ее священнослужители освящают в храмах в крещенский сочельник.
08:33:19 15-01-2025
приятно слышать голос разума. а эту средневековую дичь нужно прекращать, а не строить "зимние городки" за бюджетные деньги, ещё и службы привлекать: спасателей, медиков итд.
09:29:28 15-01-2025
Элен без ребят (08:33:19 15-01-2025) приятно слышать голос разума. а эту средневековую дичь нужно...
Именно! Считаете это испытанием вашей вере? Хорошо, бог вам в помощь, испытывайте толщину льда и сердечно-сосудистым систему. Ну а если что-то с вашими случилось, то обессудьте, видимо на то была божья воля
10:37:05 15-01-2025
Гость из будущего (09:29:28 15-01-2025) Именно! Считаете это испытанием вашей вере? Хорошо, бог ... мне стыдно и я извиняюсь, что случайно (!) заминусила ваш прекрасный коммент.
14:43:53 15-01-2025
Элен без ребят (08:33:19 15-01-2025) приятно слышать голос разума. а эту средневековую дичь нужно...
все равно будут нырять, как ни увещевай. только если не делать это организованно, то будут нырять где попало, будут случаться трагедии. и вы же будете орать, а где государство, почему не бдит?
16:16:08 15-01-2025
Гость (14:43:53 15-01-2025) все равно будут нырять, как ни увещевай. только если не ... Можно подумать, что организация купелей мешает кому-то нырять в другом месте, которое для того не предназначено, и тонуть. (И да, государство организовывает пешеходные переходы, но это не мешает отдельным товарищам бегать вне пп и попадать под машины) Если мозгов не завезли, то индивид всегда найдет место, где убиться.
08:38:52 15-01-2025
это дурь - лезть в январе в открытый водоем и тем более тащить в него детей.
РПЦ прямо не запрещает, но совсем этот перфоманс не одобряет и тем более не призывает к нему, как бы очень прозрачно намекая, что прорубь в январе, с верой никак не связан.
если уж на то пошло, то где река иордан в январе и где обь в СФО в это же время.
08:48:53 15-01-2025
Соблюдают пост, исповедуются, причащаются, ходят на службу - единицы.
Зато в прорубь бегут толпой.
Суть праздника не в полоскании в прорубе.
09:10:25 15-01-2025
"... большинство тех, кто ныряет на Крещение в купель, даже не осознает суть праздника". Большинство вообще ничего не осознают, это их номинальный режим. Пусть лезут куда хотят - мирозданию не убудет.
09:32:21 15-01-2025
Пусть лезут. Чем больше самоубийц-тем меньше самоубийц.
09:50:06 15-01-2025
50 процентов ныряющих считают это развлечением, с последующим выставлением во все соцсети. Особенно девки полуобнаженные ныряющие прям набожные такие.
10:35:45 15-01-2025
Гость (09:50:06 15-01-2025) 50 процентов ныряющих считают это развлечением, с последующи... ага, в мокрых белых рубахах со своим фотографом)). что не сделаешь, ради хайпа
10:08:38 15-01-2025
Что организм не должен страдать да. Но на деле это и есть оздоровление. Сосуды резко сужаются от холода, и из них под давлением начинает выбивать шлаки. Поэтому и баня полезна - напариться и резко охладиться. С прорубью суть та же. Но после бани просто комфортнее и безопаснее.
13:47:23 15-01-2025
Гость (10:08:38 15-01-2025) Что организм не должен страдать да. Но на деле это и есть оз... какие нафик шлаки? где вы этой чуши набрались? а вот когда сосуды резко сужаются от шока, то происходит выброс адреналина и скачок давления, а там инфаркты/ инсульты недалеко. хотя, не, выводите ваши шлаки и не берите во внимание то, о чем предупреждают врачи.
16:36:07 15-01-2025
Элен без ребят (13:47:23 15-01-2025) какие нафик шлаки? где вы этой чуши набрались? а вот когда с... У кого проблемы с сосудами лайфхак. Скушайте пару головок или больше маринованного чеснока. Он разжижает кровь. И чем жиже кровь, тем меньше давление при меньшей пропускной способности сосуда. Если такой метод не внушает доверие, используйте другие средства разжижить кровь вам более известные и более доверительные.
14:44:50 15-01-2025
Гость (10:08:38 15-01-2025) Что организм не должен страдать да. Но на деле это и есть оз... вы с ума сошли...есть же такие безграмотные ...ой ей. и у вас поди семья и дети такие же, умные, да?!
16:32:58 15-01-2025
Гость (14:44:50 15-01-2025) вы с ума сошли...есть же такие безграмотные ...ой ей. и у ва... Есть трое и у них всё хорошо. В проруби никого ни разу не купал, дело добровольное. А вот баню любят.
И вы не поверите, но поход в баню старая русская, уже считай что - традиция. Там люди парятся, кому надо потом, охлаждаются, опрокинув на себя холодную или ледяную воду, или в снег, или в купель, либо просто на морозе походят. Из кого лично знал, кто помер в бане, есть один да, сердечко прихватило. Но значит там уже были предвестники, просто это случилось раньше. А кого знаете именно вы... Это актёр Анатолий Папанов. Горячую воду отключили и он умер в ванной после холодного мытья. Но он страдал сердцем. В общем, тут двояко, можно и в прорубь и в баню, но, как говорится, по самочувствию. Если же нет твёрдой уверенности, что так можно, то лучше да, не ходить.
10:59:54 15-01-2025
нырять в прорубь это полезно для здоровья но только надо закаляться до этого момента
периодически принимать душ холодной водой, обливаться выйдя на мороз на улицу и так далее
и при этом у человека не должно быть заболеваний, не должно скакать давление
короче смотри тест на здоровье для летчиков. Если проходишь то да можно заниматься если нет то нет
11:02:54 15-01-2025
Да и священники подчеркивают, что к истинной вере ныряние в ледяную воду не имеет никакого отношения.(C)
Тогда какой идиот организует ежегодные заплывы?!
13:32:56 15-01-2025
Гость (11:02:54 15-01-2025) Да и священники подчеркивают, что к истинной вере ныряние в ... При чём тут заплывы ?
11:07:16 15-01-2025
А как же естественный отбор? Детей правда жалко. Столько лет поощряли, что сейчас произошло?
12:47:02 15-01-2025
Затейка с крещением и купанием к нам пришла их тёплых стран. Ну не греть же реку, разок можно и в ледяную воду. А потом до февраля свежая пневмония во всех больницах города.
15:47:50 15-01-2025
Гость (12:47:02 15-01-2025) Затейка с крещением и купанием к нам пришла их тёплых стран... не греть же реку)))))))))))))))))))
12:53:18 15-01-2025
Как не вызвать подозрений, поперхнувшись святой водой?
12:56:33 15-01-2025
пусть окунаются, на все воля божья )))
13:09:27 15-01-2025
Из комментариев - одни оголтелые безбожники-атеисты, воспитанные на идеях марксизма-ленинизма. Вас кто-то насильно тащит в прорубь?! Не знаю ни одного человека, который бы заболел после купания в Крещение, в этот Великий и Святой праздник! Сидите дома!
13:34:31 15-01-2025
Внимательный из Б (13:09:27 15-01-2025) Из комментариев - одни оголтелые безбожники-атеисты, в... И многих опрашивали ?
13:36:06 15-01-2025
Внимательный из Б (13:09:27 15-01-2025) Из комментариев - одни оголтелые безбожники-атеисты, в... Вот это человек как раз из тех "... большинство тех, кто ныряет на Крещение в купель, даже не осознает суть праздника" !!!
13:39:27 15-01-2025
Внимательный из Б (13:09:27 15-01-2025) Из комментариев - одни оголтелые безбожники-атеисты, в... да, я оголтелая и воинствующая безбожница- атеистка, воспитанная в СССР, а один из моих друзей, окунувшийся в реку, здоровый 30-летний парень, лежит на Власихинском кладбище.
13:50:59 15-01-2025
Внимательный из Б (13:09:27 15-01-2025) Из комментариев - одни оголтелые безбожники-атеисты, в... Не так давно было видео - мадам прыгает в полынью на глазах у своих детей, а дальше - все, нет мадам. Не помню, нашли тело или нет, но детские крики потом долго в ушах стояли. Так что не только болеют, но и мрут. Впрочем, колхоз - дело добровольное. Пока никого в прорубь насильно не тянут, каждый сам кузнец своего...
14:46:26 15-01-2025
Гость (13:50:59 15-01-2025) Не так давно было видео - мадам прыгает в полынью на глазах ... нет, не нашли, раки и прочие рыбы съели её
15:49:46 15-01-2025
Гость (13:50:59 15-01-2025) Не так давно было видео - мадам прыгает в полынью на глазах ... тоже помню это видео...
14:40:35 15-01-2025
Все течёт, все меняется, может там кому подумать на июнь перенести по просьбам .... Здоровье сохраним,риски уменьшим, желающих приобщится побольше станет.
20:13:50 15-01-2025
Гость (14:40:35 15-01-2025) Все течёт, все меняется, может там кому подумать на июнь пер... как у Филатова:
"но желательно в июле, и желательно в Крыму"😂
23:58:14 16-01-2025
Администрация города должна проследить, чтобы количество нырнувших в прорубь было равно количеству вынырнувших из проруби.