Даже священники согласны с тем, что свою веру можно укрепить и более безопасными способами

15 января 2025, 08:15, ИА Амител

Ныряние в прорубь на Крещение / Фото: amic.ru

19 января православные всего мира отметят Крещение Господне. В России уже давно сложилась традиция окунаться в ледяную прорубь в этот день. В Алтайском крае тоже ежегодно собираются очереди на Оби возле специально оборудованной купели. Людей не пугают даже крещенские морозы.

Но врачи убеждены, что для неподготовленного человека (а их возле купелей большинство) такой экстремальный обряд может стать способом не "очистить душу", а угодить в больницу. Да и священники подчеркивают, что к истинной вере ныряние в ледяную воду не имеет никакого отношения.

О том, почему это очень опасно и как себя подготовить, если все равно хочется окунуться, представители медицины и Церкви рассказали на пресс-конференции.

"Никакого магического действия"

Традиция окунаться в прорубь появилась как дань памяти важному библейскому событию – крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Но в церковном каноне нет указания обязательно это делать, подчеркивает руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии, протоиерей Михаил Бень. По его словам, большинство тех, кто ныряет на Крещение в купель, даже не осознает суть праздника.

"В южных странах, где в водоемах теплая вода, это уместно. Но в Сибири это больше экстремальное увлечение. К сожалению, многие наши люди, которые это практикуют, не знают правильного смысла ни праздника, ни этой традиции. Никакого магического или тайного действия этот ритуал не имеет", – считает протоиерей. Он напомнил, что Иоанн крестил людей через покаяние. Тем, кто хотел поменять свою жизнь, он говорил раскаяться, начать жить заново и не повторять своих прошлых грехов. Другими словами, на первом месте в этот день именно духовное очищение, а не телесное. Поэтому гораздо важнее молитва, нежели окунание в воду.

Священник подчеркнул, что Церковь в вопросе крещенских купаний полностью разделяет позицию медиков.

"Хуже всего, когда мы наблюдаем бескультурное и противоестественное поведение на водоеме. Это плачевно. Тех, кто хочет окунуться, я призываю подготовиться к этому действу рассудительно, трезво оценив свои возможности. Если и делать это, то с молитвой и упованием. А лучше вообще не окунаться в прорубь, чтобы не подвергать себя риску. Мы должны заботиться о своем здоровье и не провоцировать заболевания", – добавил Михаил Бень.По его словам, достаточно будет посетить церковную службу и набрать немного святой воды, чтобы отдать дань крещению Христа. И, само собой, покаяться в своих грехах.

Фото: amic.ru

"Для человека с гипертонией это самоубийство"

Медики подчеркивают, что ныряние в ледяную воду – "развлечение" только для хорошо подготовленных людей. Тот, кто в остальное время не закаливается, во время окунания испытает только колоссальный стресс. А для людей с хроническими заболеваниями крещенские купания и вовсе могут закончиться реанимацией и даже смертью.

"Чем старше человек и чем больше у него багаж заболеваний, тем опаснее для него ныряние. Для пациентов с гипертонией, ишемией и нарушением сердечного ритма это вообще может быть равно самоубийству. Воздействие холодной воды на кожные покровы, особенно при полном погружении, сопровождается колоссальным стрессом для сосудов. Кровь молниеносно поступает в магистральные сосуды, что вызывает катастрофический удар. Даже у здорового человека может случиться гипертонический криз. А если в организме уже есть слабые места, все это может привести к инфаркту, геморрагическому инсульту и внезапной смерти", – подчеркивает главврач краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.По ее словам, особенно опасно нырять с головой – сосуды в ней очень хорошо кровоснабжаются. При резком охлаждении отрицательный эффект усилится в разы, а риск самого страшного исхода увеличится. Если уж и заходить в холодную воду, то только по грудь.

Врач подчеркивает: случаи, когда после купания человек оказывается в отделении неотложной кардиологии, периодически происходят и в Алтайском крае.

Фото: amic.ru

Некоторые полагают, что само по себе окунание – прекрасный способ закалиться и получить заряд здоровья. Такой "стресс-вариант" точно никакой пользы не принесет, уверяет врач по ЛФК и спортивной медицине Елена Бойко.

"Начинать думать о закаливании нужно гораздо раньше. Чтобы использовать купание в прорубе как оздоравливающую процедуру, нужно быть подготовленным. А если говорить про стресс-закаливание, то оно может стать только причиной проблем. Кто-то думает: "Вот сейчас нырну и сразу закалюсь". Нет, организм этого не умеет и не понимает. Он скажет вам: "Прости, дорогой, я так не могу. Ты ко мне плохо и я к тебе плохо". А там уже неизвестно, к каким последствиям это приведет", – говорит Бойко.

Еще больше рискуют те, кто любит во время крещенских купаний согреваться спиртными напитками. Алкоголь расширяет сосуды, а холодная вода резко сужает. Такой перепад очень опасен, убежден главный внештатный нарколог региона Андрей Иванов.

"Если мы хотим, чтобы процедура имела оздоравливающий эффект, согреваться нужно чаем, а не алкоголем. Если сосуды неестественным образом расширены спиртным, то эффект может быть непредсказуемым, вплоть до остановки сердца", – предупреждает врач.

Фото: amic.ru

Детей окунать нельзя ни в коем случае

Если на взрослых ледяная вода оказывает столь мощный негативный эффект, то о детях и говорить нечего, настаивают врачи. По словам Елены Бойко, таким образом иммунитет ребенка точно не закалить. А вот пневмония запросто может ударить по еще неокрепшему организму.

"То, что детей ни в коем случае нельзя погружать в холодную воду, я думаю, любой здравомыслящий родитель понимает. Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка", – подчеркивает Репкина.

Как подготовиться, если хочется нырнуть?

Если вы все равно убеждены, что вам нужно окунуться в крещенскую купель, подготовку надо начинать еще в мае, говорит Елена Бойко. По ее словам, первые этапы закаливания должны происходить в теплое время года.

"Начинается все с проветривания помещения. Затем идут прогулки, переход на более облегченный вариант одежды. Далее – обтирания и обливания водой. Летний период предназначен для того, чтобы "подружить" организм с водными процедурами. Снижать температуру нужно постепенно. Тогда к ноябрю мы уже будем готовы к таким процедурам, как ныряние в сугроб и растирание снегом после бани", – советует медик. По ее словам, очень важна регулярность – на протяжении всей подготовки закаливание забрасывать нельзя. Только в этом случае к крещенским купаниям вы подойдете в правильном состоянии организма.

Что делать во время Крещения:

заранее нужно измерить давление и оценить свое самочувствие. Если есть проблемы, лучше отказаться от погружения;

за пару часов до купания нужно поесть;

перед нырянием необходимо сделать небольшую разминку;

во время самого ныряния важно позаботиться обо всех нюансах. Одежда должна быть теплой и свободной, чтобы ее можно было быстро снять и надеть обратно. Также нужны нескользящие сланцы, чтобы безопасно подойти к купели;

сразу бежать в прорубь не стоит – лучше пару минут охладиться, чтобы перепад температур не был резким;

входить в купель и выходить из нее нужно постепенно, чтобы стрессовая нагрузка на организм была меньше;

сразу после ныряния нужно растереться, одеться и зайти в теплое помещение (или сесть в машину). Там нужно отогреться горячим чаем.

Фото: amic.ru

Можно ли пить воду из крещенской купели?

Воду из открытого водоема ни в коем случае пить нельзя, в один голос твердят врачи. Даже если ее освятили, ею можно лишь умыться или окропить помещение. Внутрь можно употреблять лишь питьевую воду – ее священнослужители освящают в храмах в крещенский сочельник.