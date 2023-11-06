NYT: На Украине растет пессимизм по поводу исхода конфликта с Россией
Сейчас жители страны ищут, кого обвинить в неудачах на фронте. Их гнев направлен на коррупцию и западных союзников, которые недостаточно поставляли оружие
06 ноября 2023, 09:47, ИА Амител
Украинцы морально готовятся к длительному конфликту, среди них растет недовольство государством. Как сообщает New York Times, глава львовского села Тухля Андрей Ткачук заявил, что "мальчики на фронте" крайне устали: как физически, так и психологически.
В публикации приводятся данные опросы международного института социологии. Согласно им, рейтинг доверия украинцев к правительству упал: с 74% в мае до 39% – в октябре. Одновременно с этим лишь 48% украинцев доверяют государственному телевидению. Директор института Антон Грушецкий подчеркнул, что украинцы все больше "становятся пессимистами". Он считает, что граждане Украины лишены ощущения безопасности.
Эксперт добавил, что сейчас жители страны ищут, кого обвинить в неудачах на фронте. Их гнев направлен на коррупцию и западных союзников, которые недостаточно поставляли оружие. При этом Вооруженные силы Украины в обществе не осуждают, хотя провал летнего контрнаступления в публикации считают причиной растущего пессимизма.
09:59:56 06-11-2023
Если у хохлов неудача на фронте, тогда получается удача у Путина? Расскажите нам про удачу лучше .
10:01:27 06-11-2023
Симптоматично изменение редакционной политики мейнстримных западных СМИ: Нью-Йорк Таймс, Тайм, Экономист сейчас пишут о том, о чем почти 2 года не писали, наоборот, ранее было только что-то бравурное с фронта и лучи горячей поддержки всего самого цивилизованного мира.
13:16:05 06-11-2023
Гость (10:01:27 06-11-2023) Симптоматично изменение редакционной политики мейнстримных з... поправляйся
13:19:06 06-11-2023
Гость (10:01:27 06-11-2023) Симптоматично изменение редакционной политики мейнстримных з... Эй, местная аудитория, а что не так?) Вас корежит от неудач хохлов? А вы забыли граждане какого вы государства? Это в самом деле забавно: люди живут в Сибири, их страна сражается, но они огорчаются ее успехам… И самое главное, что никто ничего в ответ аргументированно возразить не может, так, анонимно минусануть только. Это как взбзднуть под одеялом. Вроде и выразил свое отношение, и вроде для себя безопасно) крысы вы и есть крысы)
16:32:24 06-11-2023
Гость (13:19:06 06-11-2023) Эй, местная аудитория, а что не так?) Вас корежит от неудач ... проще пристрелить, чем вылечить
15:58:03 06-11-2023
В неудачах хохлов на фронте виноваты сами хохлы, и никто больше.
09:42:23 07-11-2023
Гость (15:58:03 06-11-2023) В неудачах хохлов на фронте виноваты сами хохлы, и никто бо... Что хохлы, правда глаза хохлятские колет?
03:53:29 07-11-2023
Левацкое издание со ссылкой на главу села . Это сильно. А что скажет глава Крутихи по этому поводу? Ну и конечно главу Подойниково надо бы спросить.
07:55:56 07-11-2023
сильно (03:53:29 07-11-2023) Левацкое издание со ссылкой на главу села . Это сильно. А чт... Левацкое издание? Бггг) Это действительно сильно ты их приложил) Не, на самом деле там только энтузиазм и энергия ключом - расскажи нам, ты же про это лучше всех знаешь)
07:21:17 07-11-2023
Глава села это информация снизу. Сверху такого не скажут. Кстати, как и у нас же
13:15:21 07-11-2023
Судя по активизации "С кредитного отдела ВТБ", "Технической службы Госуслуг" и "Управления Следственного комитета", дела у хохлов не просто плохи а прямо совсем швах... Звонки с попытками развести на бабки очень активизировались, видать, денег не хватает...