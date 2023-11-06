NYT: На Украине растет пессимизм по поводу исхода конфликта с Россией

Сейчас жители страны ищут, кого обвинить в неудачах на фронте. Их гнев направлен на коррупцию и западных союзников, которые недостаточно поставляли оружие

06 ноября 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинцы морально готовятся к длительному конфликту, среди них растет недовольство государством. Как сообщает New York Times, глава львовского села Тухля Андрей Ткачук заявил, что "мальчики на фронте" крайне устали: как физически, так и психологически.

В публикации приводятся данные опросы международного института социологии. Согласно им, рейтинг доверия украинцев к правительству упал: с 74% в мае до 39% – в октябре. Одновременно с этим лишь 48% украинцев доверяют государственному телевидению. Директор института Антон Грушецкий подчеркнул, что украинцы все больше "становятся пессимистами". Он считает, что граждане Украины лишены ощущения безопасности.

Эксперт добавил, что сейчас жители страны ищут, кого обвинить в неудачах на фронте. Их гнев направлен на коррупцию и западных союзников, которые недостаточно поставляли оружие. При этом Вооруженные силы Украины в обществе не осуждают, хотя провал летнего контрнаступления в публикации считают причиной растущего пессимизма.