NYT: солдаты ВСУ застрелили российского пленного, который просил о медпомощи
О происшествии рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе
06 июля 2024, 18:15, ИА Амител
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи. Об этом сообщает The New York Times.
О происшествии рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе, который увидел это своими глазами. По его словам, российский солдат просил о помощи, пытаясь изъясняться на смеси русского и английского языков. В сумерках один из солдат подошел и выстрелил россиянину в торс. Тот упал, и тогда второй украинский боевик добил его.
По словам Гроссе, это не единственный случай неоправданной жестокости в зоне боевых действий. Например, один из членов подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки.
20:51:16 06-07-2024
Вот за это они будут наказаны.
20:58:05 06-07-2024
наемников из разных стран убивать на месте, украинцев брать в плен и не трогать пальцем! они нам нужны для обмена
20:28:15 07-07-2024
Ну это зря! Патаки начистить надо.