О происшествии рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе

06 июля 2024, 18:15, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи. Об этом сообщает The New York Times.

О происшествии рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе, который увидел это своими глазами. По его словам, российский солдат просил о помощи, пытаясь изъясняться на смеси русского и английского языков. В сумерках один из солдат подошел и выстрелил россиянину в торс. Тот упал, и тогда второй украинский боевик добил его.

По словам Гроссе, это не единственный случай неоправданной жестокости в зоне боевых действий. Например, один из членов подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки.