Президент не сомневается, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

27 июня 2023, 10:07, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к гражданам России. Видео выступления опубликовано на сайте Кремля. В своей речи президент подытожил, как разрешилась ситуация с вооруженным мятежом ЧВК "Вагнер". А также объяснил, какая судьба ждет военнослужащих этой организации.

О чем говорил Путин в своем обращении, читайте в материале на amic.ru.

1 Что сказал Путин по поводу вооруженного мятежа? По словам главы государства, ситуацию удалось разрешить благодаря сплоченности и патриотизму граждан. Путин отметил, что свою четкую позицию по поводу случившегося очень быстро выразили общественные организации, конфессии, партии. "Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", – подчеркнул президент. Также Путин отметил, что все необходимые действия по "нейтрализации" угрозы, защите конституционного строя и безопасности жителей были приняты незамедлительно. Кроме того, президент поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко в мирном разрешении ситуации. Также он поблагодарил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, вставших на пути у мятежников. И почтил память летчиков, которые пали в ходе столкновения.

2 Мог ли вооруженный мятеж завершиться иначе? Путин считает, что нет. Он уверен, что мятеж был бы подавлен в любом случае. И те, кто организовал его, это тоже понимали, не сомневается президент. "Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне", – сказал Путин.

3 Что Путин сказал о военных из ЧВК "Вагнер"? По его словам, организаторы мятежа предали свой народ и страну. По его мнению, предали они и тех, кого втянули в эту авантюру. "Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих", – отметил Путин. Президент подчеркнул, что все произошедшее на руку западным странам, которые давно ждут раскола внутри российского общества. "Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались", – высказался российский лидер.При этом Путин не сомневается, что многие военнослужащие ЧВК "Вагнер" – настоящие патриоты России. "Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", – сказал президент.