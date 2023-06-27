Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к гражданам России. Видео выступления опубликовано на сайте Кремля. В своей речи президент подытожил, как разрешилась ситуация с вооруженным мятежом ЧВК "Вагнер". А также объяснил, какая судьба ждет военнослужащих этой организации.
О чем говорил Путин в своем обращении, читайте в материале на amic.ru.
Что сказал Путин по поводу вооруженного мятежа?
По словам главы государства, ситуацию удалось разрешить благодаря сплоченности и патриотизму граждан. Путин отметил, что свою четкую позицию по поводу случившегося очень быстро выразили общественные организации, конфессии, партии.
"Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", – подчеркнул президент.Также Путин отметил, что все необходимые действия по "нейтрализации" угрозы, защите конституционного строя и безопасности жителей были приняты незамедлительно.
Кроме того, президент поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко в мирном разрешении ситуации.
Также он поблагодарил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, вставших на пути у мятежников. И почтил память летчиков, которые пали в ходе столкновения.
Мог ли вооруженный мятеж завершиться иначе?
Путин считает, что нет. Он уверен, что мятеж был бы подавлен в любом случае. И те, кто организовал его, это тоже понимали, не сомневается президент.
"Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне", – сказал Путин.
Что Путин сказал о военных из ЧВК "Вагнер"?
По его словам, организаторы мятежа предали свой народ и страну. По его мнению, предали они и тех, кого втянули в эту авантюру.
"Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих", – отметил Путин.Президент подчеркнул, что все произошедшее на руку западным странам, которые давно ждут раскола внутри российского общества.
"Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались", – высказался российский лидер.При этом Путин не сомневается, что многие военнослужащие ЧВК "Вагнер" – настоящие патриоты России.
"Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", – сказал президент.
Что будет с военными из ЧВК "Вагнер"?
У них есть возможность продолжить службу, заключив контракты с Минобороны или другими силовыми структурами. Также военные могут вернуться к семьям, отметил Путин. И добавил, что при желании военные "Вагнера" могут уйти в Белоруссию. По его словам, в этом вопросе выбор за каждым отдельным человеком.
"Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", – сказал Путин.
10:41:52 27-06-2023
Данное мною обещание будет исполнено///В правовом государстве решает не закон, а обещание?
10:47:02 27-06-2023
Гость (10:41:52 27-06-2023) Данное мною обещание будет исполнено///В правовом государств... А оно правовое?
11:19:54 27-06-2023
Гость (10:47:02 27-06-2023) А оно правовое?... А сарказм умеете улавливать?
10:55:05 27-06-2023
Гость (10:41:52 27-06-2023) Данное мною обещание будет исполнено///В правовом государств... Отвечаю! Слово пацана....
10:57:39 27-06-2023
Про пенсионный возраст он тоже обещал. И что?
11:06:17 27-06-2023
А каким законом регулируется существование ЧВК в правовом государстве?
11:11:17 27-06-2023
Помню времена, когда обращение президента к народу было всего один раз в год.
11:23:34 27-06-2023
Гость (11:11:17 27-06-2023) Помню времена, когда обращение президента к народу было всег... А я помню 90-е, когда на улицах нападали, грабили и убивали.
11:29:29 27-06-2023
Гость (11:23:34 27-06-2023) А я помню 90-е, когда на улицах нападали, грабили и убивали.... А сейчас этого нет???
12:11:46 27-06-2023
Гость (11:29:29 27-06-2023) А сейчас этого нет???... Нет, конечно. Вы забыли, что тогда творилось? А сейчас не страшно по улицам ходить. Но, хорошо, наверное, когда памяти нет?
11:30:26 27-06-2023
Гость (11:23:34 27-06-2023) А я помню 90-е, когда на улицах нападали, грабили и убивали.... А татарское иго когда жгли и насиловали не помнишь?
12:12:35 27-06-2023
Гость (11:30:26 27-06-2023) А татарское иго когда жгли и насиловали не помнишь?... Я - нет. Не жила тогда. А вы?
13:17:19 27-06-2023
Гость (12:12:35 27-06-2023) Я - нет. Не жила тогда. А вы?... О, всех знакомых кумушек собрали, чтобы дизлайков понаставить =) тупость - это сила.
13:00:19 27-06-2023
Гость (11:23:34 27-06-2023) А я помню 90-е, когда на улицах нападали, грабили и убивали.... и что с вами сделали??убили?))
11:26:50 27-06-2023
когда на улицах нападали, грабили и убивали - не, не было такого.
12:13:04 27-06-2023
Гость (11:26:50 27-06-2023) когда на улицах нападали, грабили и убивали - не, не было та... Так вот народ не помнит нифига, память как у канареек у большинства.
12:18:15 27-06-2023
Гость (12:13:04 27-06-2023) Так вот народ не помнит нифига, память как у канареек у боль... Зато клювом дизлайки эти канарейки ставить научились =)
11:29:27 27-06-2023
Он еще обещал уровень жизни как в Португалии к 2022,пенсионный возраст не повышать,что больше двух сроков на посту это нездорОво,конституцию ни за что не менять и прошлой весной сказал ,что задача будет решена вооруженными силами без какой либо мобилизации и что он в этом ни на секунду не сомневается).Это только то,что сразу на ум пришло.Получается обманул что ли?
12:01:21 27-06-2023
Эрг Ноор (11:29:27 27-06-2023) Он еще обещал уровень жизни как в Португалии к 2022,пенсионн... Ну почему обманул, просто в свете внешнеполитической ситуации и агрессивных действий коллективного запада. Необходимо было принятие непопулярных решений, для стабилизации ситуации во всех отраслях ,дабы сохранить суверенитет. А это одно из основных положений конституции
12:20:02 27-06-2023
Гость (12:01:21 27-06-2023) Ну почему обманул, просто в свете внешнеполитической ситуаци... Ну раз не обманщик значит ну ооочень недальновидный руководитель.Обещаний надавал,а обстоятельств ни разу не учел).И так странно,все действия ведут к бесконечному сохранению власти..
11:46:32 27-06-2023
Я твердо верю в справедливость * И в честность правящих элит * В борьбу с коррупцией я верю * В русалок верю, в домовых
11:53:01 27-06-2023
домовой точно существует, он прячет ключи и носки!
11:56:23 27-06-2023
ООО, понеслась... Все умники (наоборот) отписались?
12:04:28 27-06-2023
Гость (11:56:23 27-06-2023) ООО, понеслась... Все умники (наоборот) отписались? ... Умники наоборот, это "икинму" в смысле?
14:02:56 27-06-2023
Гость (12:04:28 27-06-2023) Умники наоборот, это "икинму" в смысле?... ага))), дибилы написать - как-то невежливо. хорошую альтернативу слову придумали
12:30:38 27-06-2023
Это же Навальный, недовольный строем общества, это же СВОИ уже терпеть не стали.
12:48:10 27-06-2023
Фильм "Место встречи изменить нельзя" была замечательная фраза: "не купишь меня на эту туфту"
14:45:13 27-06-2023
Каким же нужно быть великим гением, Чтобы народ сплотить недоумением, Чтоб в каждой голове свербил уныло, Единственный вопрос: "Что это было?" 27.06.2023 #Андрей_Шигин
15:08:27 27-06-2023
Самые главные патриоты это теперь кто на своём самолёте из Москвы слился?
16:06:50 27-06-2023
Гость (13:00:19 27-06-2023) и что с вами сделали??убили?))... А тебе мозги убили?