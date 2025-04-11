О ключевой ставке и не только. Эксперт оценил действие ЦБ по повышению экономики России
"Экономическое охлаждение" пока продолжится. А результаты увидим в 2026 году
11 апреля 2025, 12:11, ИА Амител
Высокая ключевая ставка, инфляция и неподъемные кредиты – эти вопросы обсуждали на круглом столе в АКЗС, посвященном индустриализации России, который провели по инициативе депутатов от ЛДПР.
Как Центробанк решает эти проблемы, какие риски стоят перед малым и средним бизнесом и что происходит с региональными банками, рассказал исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов.
О кредитной политике
Андрей Макулов подчеркнул, что политика Центрального банка в 2024 году пытается решить четыре основные задачи:
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Поддержка курса валюты. После отмены биржевых торгов курс рубля фактически регулируется крупнейшими банками.
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Развитие платежных систем. Внутренние переводы работают стабильно, но международные расчеты остаются сложной задачей – это вопрос больше политический.
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Борьба с инфляцией. Именно для этого ЦБ повышает ключевую ставку. Главная цель, которую хочет достичь ЦБ, – 4%. Но сейчас инфляция в пределах 9–10%.
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Регулирование банковской системы. Этот момент Макулов объяснил через образ "регулирования проблемы дорожного движения не за счет улучшения регулировки на дорогах, а за счет сокращения числа пешеходов". Другими словами, чтобы реформировать систему, ЦБ решил сократить объекты реформирования. Это приводит к снижению числа региональных банков, что ограничивает доступ бизнеса к кредитованию, указывает эксперт.
"Центральный банк – это орган, независимый ни от чего. Ни от президента, ни от правительства, ни от парламента. Он сам ставит цели, сам их контролирует и, соответственно, сам их выполняет. Сегодня он стоит перед сложной дилеммой: с одной стороны, высокая ключевая ставка сдерживает инфляцию, с другой – делает кредиты недоступными для бизнеса. Это приводит к замедлению роста экономики", – сказал Макулов.
О высокой ставке
По словам Макулова, сейчас с помощью ключевой ставки регулируется инфляция и кредитование.
Эксперт отметил, что сейчас за счет поддержки из бюджета предприятия закрывают кредиты, а вот новые брать не рискуют. Центральный банк планирует, что это "экономическое охлаждение" продолжится.
По мнению ЦБ, результаты от этого решения в стране увидят в 2026 году.
О региональных банках
Региональные банки в России находятся в трудной ситуации.
"Экономика России устроена так, что 50% – это госсектор, 30% – крупные корпорации, и только 20% приходится на всех остальных. Именно эти 80% экономики обслуживаются в пяти-десяти крупнейших банках, под которые и разрабатываются финансовые программы. Если ты не входишь в такую программу, то фактически выпадаешь из кредитного процесса", – указывает спикер.
Особенно больно это бьет по малому и среднему бизнесу, который либо получает финансирование в минимальных объемах, либо вовсе остается без него.
"Если мы хотим развивать оставшиеся 20%, малый и средний бизнес, а я считаю, что это нужно делать, то без региональных банков не обойтись. Россияне обладают мощным предпринимательским потенциалом, и это наше конкурентное преимущество. Однако сегодня мы видим обратную тенденцию – четверть банков планируют сократить региональное присутствие", – считает Макулов.
13:05:56 11-04-2025
Надеюсь Макулов понимает что:
Одна из задач ЦБ: Борьба с инфляцией. Именно для этого ЦБ повышает ключевую ставку. Главная цель, которую хочет достичь ЦБ, – 4%. Но сейчас инфляция в пределах 9–10%.
Это есть не что иное, как развал российской экономики(нашего малого и среднего бизнеса) ЦБанком по указке Запада. То,что повышая ключевую ставку вы никак не снизите, а наоборот увеличите инфляцию у нас уже знает даже школьник.
13:51:47 11-04-2025
Гость (13:05:56 11-04-2025) Надеюсь Макулов понимает что:Одна из задач ЦБ: Борьба с ... Каков бред про указки Запада. Благодаря Центробанку экономика выстояла в 2022 и сейчас развивается
14:21:32 11-04-2025
Гость (13:51:47 11-04-2025) Каков бред про указки Запада. Благодаря Центробанку экономик... Бот ЦБ?
14:22:26 11-04-2025
Малый и средний бизнес в большинстве своем развился не на созидании, а на спекуляции и танцах с бубном. Всех освобождающихся из бизнеса на производство, клепать самобытность на имеющихся технологиях и время нас рассудит
15:17:15 11-04-2025
Гость (14:22:26 11-04-2025) Малый и средний бизнес в большинстве своем развился не на со... Только есть загвоздка...НЕТ ПРОИЗВОДСТВА в стране...Для того и затевалась перестройка, чтобы производство уничтожить. И малый и средний бизнес есть вынужденная мера со стороны населения, которое хочет выжить.
17:42:04 11-04-2025
Дюша (15:17:15 11-04-2025) Только есть загвоздка...НЕТ ПРОИЗВОДСТВА в стране...Для того... Так у перестройки есть много направлений, повернуть ее взад предлагается, всех артистов и клоунов к станку, умных в науку станки изобретать, а красивых ..., ну тоже куда-нибудь для пользы дела
08:56:36 14-04-2025
Гость (17:42:04 11-04-2025) Так у перестройки есть много направлений, повернуть ее взад ... Вот я и пишу, что НЕТ ни Станков, НИ Науки... Потому профессора и токоря-универсалы торгуют нижним бельем...
15:13:01 11-04-2025
Именно из за спекулянтов эта ставка и введена! Бестолковые купипродайки развелись и скулят теперь! К астрологу и гадалке сходите, мож подскажут куда вам податься. Лучше на завод идите.
16:48:30 11-04-2025
Гость (15:13:01 11-04-2025) Именно из за спекулянтов эта ставка и введена! Бестолковые к... Для особо "одаренных" , имея ввиду малый и средний бизнес берется во внимание бизнес малого и среднего производства. К примеру, производство пластикой тары или пищевых пакетов. Это не обязательно должен быть крупный завод, достаточно небольшого помещения
10:54:04 12-04-2025
Эксперт оценил действие ЦБ по повышению экономики России. Ложь. ЦБ создан и работает совершенно для других целей. Он не подчиняется нашим властям, неизвестен его ФИО хозяин, да почитайте про него, в тырнете все есть. Вопрос, почему он до сих пор действует? Кому-то очень выгодно держать Россию колонией.