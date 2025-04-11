"Экономическое охлаждение" пока продолжится. А результаты увидим в 2026 году

11 апреля 2025, 12:11, ИА Амител

Андрей Макулов / Фото: пресс-служба АКЗС

Высокая ключевая ставка, инфляция и неподъемные кредиты – эти вопросы обсуждали на круглом столе в АКЗС, посвященном индустриализации России, который провели по инициативе депутатов от ЛДПР.

Как Центробанк решает эти проблемы, какие риски стоят перед малым и средним бизнесом и что происходит с региональными банками, рассказал исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов.

О кредитной политике

Андрей Макулов подчеркнул, что политика Центрального банка в 2024 году пытается решить четыре основные задачи:

Поддержка курса валюты. После отмены биржевых торгов курс рубля фактически регулируется крупнейшими банками. Развитие платежных систем. Внутренние переводы работают стабильно, но международные расчеты остаются сложной задачей – это вопрос больше политический. Борьба с инфляцией. Именно для этого ЦБ повышает ключевую ставку. Главная цель, которую хочет достичь ЦБ, – 4%. Но сейчас инфляция в пределах 9–10%. Регулирование банковской системы. Этот момент Макулов объяснил через образ "регулирования проблемы дорожного движения не за счет улучшения регулировки на дорогах, а за счет сокращения числа пешеходов". Другими словами, чтобы реформировать систему, ЦБ решил сократить объекты реформирования. Это приводит к снижению числа региональных банков, что ограничивает доступ бизнеса к кредитованию, указывает эксперт.

"Центральный банк – это орган, независимый ни от чего. Ни от президента, ни от правительства, ни от парламента. Он сам ставит цели, сам их контролирует и, соответственно, сам их выполняет. Сегодня он стоит перед сложной дилеммой: с одной стороны, высокая ключевая ставка сдерживает инфляцию, с другой – делает кредиты недоступными для бизнеса. Это приводит к замедлению роста экономики", – сказал Макулов.

О высокой ставке

По словам Макулова, сейчас с помощью ключевой ставки регулируется инфляция и кредитование.

Эксперт отметил, что сейчас за счет поддержки из бюджета предприятия закрывают кредиты, а вот новые брать не рискуют. Центральный банк планирует, что это "экономическое охлаждение" продолжится.

По мнению ЦБ, результаты от этого решения в стране увидят в 2026 году.

О региональных банках

Региональные банки в России находятся в трудной ситуации.

"Экономика России устроена так, что 50% – это госсектор, 30% – крупные корпорации, и только 20% приходится на всех остальных. Именно эти 80% экономики обслуживаются в пяти-десяти крупнейших банках, под которые и разрабатываются финансовые программы. Если ты не входишь в такую программу, то фактически выпадаешь из кредитного процесса", – указывает спикер.

Особенно больно это бьет по малому и среднему бизнесу, который либо получает финансирование в минимальных объемах, либо вовсе остается без него.

"Если мы хотим развивать оставшиеся 20%, малый и средний бизнес, а я считаю, что это нужно делать, то без региональных банков не обойтись. Россияне обладают мощным предпринимательским потенциалом, и это наше конкурентное преимущество. Однако сегодня мы видим обратную тенденцию – четверть банков планируют сократить региональное присутствие", – считает Макулов.