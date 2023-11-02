О креативе на Алтае: в Барнауле пройдет форум для творческих предпринимателей
Участники получат шанс на генерацию новой идеи в своем деле и масштабирование действующей ниши
02 ноября 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KZLWb
Если вы творческий человек и хотите поделиться своими идеями с миром, то приходите на большой двухдневный форум креативных индустрий "Мой Креатив. Мой Бизнес". Здесь вас научат создавать и продвигать свои уникальные работы.
Что будет на форуме?
В условиях динамично меняющихся трендов предпринимателю необходимо выделяться.
Чтобы научиться принимать эффективные решения для развития креативного бизнеса и создавать уникальные сообщества, участники мероприятия:
- узнают, как креативные индустрии меняют экономику и жизнь стран и регионов;
- узнают, с чего начать действовать креативным предпринимателям;
- проведут анализ успешных локальных брендов, чтобы "засветиться" в масштабах всей страны;
- научатся строить команду с креативным подходом, которая продает.
Кроме того, они познакомятся с креативными предпринимателями Сибири на презентации локальных брендов и поучаствуют в мастер-классе по созданию и продвижению бренда в реальном режиме времени.
Когда и где состоится форум и кто будет спикером?
Форум пройдет с 21 по 22 ноября 2023 года в Барнауле по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19, в Центре "Мой Бизнес" с 10:00 до 18:00.
На мероприятии соберутся практикующие топ-спикеры из Москвы и Сибири, чей опыт и знания уже позволили бизнесу по всей России подняться на новую ступень.
Кто может участвовать в форуме и сколько это стоит?
Участие в форуме бесплатное. Заявку на участие могут подать:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- самозанятые.
Как стать участником форума?
Для участия в форуме необходимо:
- Заполнить заявку по ссылке на сайте (здесь же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения).
- Авторизоваться как ИП/ООО на цифровой платформе http://МСП.РФ.
Количество мест ограничено.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8-800-222-83-22.
НО "Алтайский Фонд МСП"Реклама
10:22:23 02-11-2023
Уверен, что эти креативные предприниматели Сибири давно вылетели в трубу из-за своей креативности (вообще применяется другое слово) и теперь обучают других, как это сделать.