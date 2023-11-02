О креативе на Алтае: в Барнауле пройдет форум для творческих предпринимателей

Участники получат шанс на генерацию новой идеи в своем деле и масштабирование действующей ниши

02 ноября 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KZLWb

Креативные идеи / Фото: freepik.com

Если вы творческий человек и хотите поделиться своими идеями с миром, то приходите на большой двухдневный форум креативных индустрий "Мой Креатив. Мой Бизнес". Здесь вас научат создавать и продвигать свои уникальные работы.

Что будет на форуме?

В условиях динамично меняющихся трендов предпринимателю необходимо выделяться.

Чтобы научиться принимать эффективные решения для развития креативного бизнеса и создавать уникальные сообщества, участники мероприятия:

узнают, как креативные индустрии меняют экономику и жизнь стран и регионов;

узнают, с чего начать действовать креативным предпринимателям;

проведут анализ успешных локальных брендов, чтобы "засветиться" в масштабах всей страны;

научатся строить команду с креативным подходом, которая продает.

Кроме того, они познакомятся с креативными предпринимателями Сибири на презентации локальных брендов и поучаствуют в мастер-классе по созданию и продвижению бренда в реальном режиме времени.

Когда и где состоится форум и кто будет спикером?

Форум пройдет с 21 по 22 ноября 2023 года в Барнауле по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19, в Центре "Мой Бизнес" с 10:00 до 18:00.

На мероприятии соберутся практикующие топ-спикеры из Москвы и Сибири, чей опыт и знания уже позволили бизнесу по всей России подняться на новую ступень.

Кто может участвовать в форуме и сколько это стоит?

Участие в форуме бесплатное. Заявку на участие могут подать:

юридические лица;

индивидуальные предприниматели;

самозанятые.

Как стать участником форума?

Для участия в форуме необходимо:

Заполнить заявку по ссылке на сайте (здесь же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения). Авторизоваться как ИП/ООО на цифровой платформе http://МСП.РФ.

Количество мест ограничено.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8-800-222-83-22.

Фото предоставлено организаторами

НО "Алтайский Фонд МСП"

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