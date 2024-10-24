О мире и Украине. Путин ответил на вопросы журналистов по итогу саммита БРИКС

Глава государства напомнил, что украинский кризис начался не с действий РФ

24 октября 2024, 23:24, ИА Амител

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции / Фото: kremlin.ru

В заключительный день саммита БРИКС в Казани Владимир Путин проводит пресс-конференцию, сообщает РИА Новости. Российский лидер ответил на вопросы журналистов как по поводу саммита, так и по поводу наиболее острых проблем международной политики, в том числе и конфликта на Украине.

Путин о БРИКС

Президент заявил, что РФ ответственно подошла к своему председательству в БРИКС. По его словам, саммит – его кульминация, которая стала одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре.

"Не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно. Проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах", – сказал Путин.

Он добавил, что Москва сделала все возможное, чтобы новые члены объединения органично встроились в работу БРИКС. Они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и инициативы.

Кроме того, на саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС. В ней подтверждена приверженность всех стран к построению демократического и многополярного миропорядка, основанного на Уставе ООН.

Также члены БРИКС согласовали список стран-партнеров, некоторые страны передали запрос на полноформатное участие. Далее мы направим приглашение будущим странам-партнерам и после получения положительного ответа опубликуем список этих стран.

Об Украине

Путин подчеркнул, что страны БРИКС настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Он напомнил, что КНР и Бразилия выступили со своей инициативой в ходе ассамблеи в Нью-Йорке, и многие участники объединения ее поддержали.

Президент также напомнил, что не действия РФ привели к эскалации, а государственный переворот на Украине в 2014 году, который осуществили при поддержке США. После этого Запад восемь лет вооружал Киев, а сейчас НАТО напрямую поддерживает Украину и участвует в конфликте.

Российский лидер добавил, что РФ приветствует стремление любых сторон к завершению конфликта на Украине, в том числе и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

"Он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем", – сказал Путин.

Отвечая на вопрос представителя западных СМИ о том, что до начала специальной военной операции не было ударов дронов по территории России, Путин напомнил, что нашей стране отвечали отказом на предложения наладить контакты с Западом.