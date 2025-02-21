О мошеннических сайтах с подарками на 23 Февраля предупредили россиян
В преддверии праздника злоумышленники создают сайты-однодневки, где заманивают жертв подарками по низким ценам
21 февраля 2025, 14:40, ИА Амител
В преддверии Дня защитника Отечества мошенники начали создавать многочисленные сайты-однодневки, чтобы заманить жертв "эксклюзивными" подарками по низким ценам. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, после проведения таких "акций" сайт моментально исчезает.
"В преддверии 23 февраля в интернете появляются многочисленные сайты-однодневки, предлагающие "эксклюзивные" подарки по невероятно низким ценам. Заманчивые акции и скидки – главная приманка. Покупатель, соблазнившись выгодным предложением, оплачивает товар, который никогда не получит. Сайт исчезает сразу после проведения "акции", – рассказала интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс.
Также аферисты проводят фишинговые атаки с помощью СМС-сообщений и электронных писем. В них есть ссылка на ресурс, который может имитировать сайт банка или популярного интернет-магазина. Чтобы "присоединиться" к акции или получить подарок, жертве нужно ввести свои личные данные. В результате мошенники получают доступ к аккаунтам, через которые могут украсть деньги.
Фейковые выигрыши все еще остаются самым простым, но эффективным способом обмана: злоумышленники уведомляют о якобы выигранном призе, связанном с 23 февраля. Чтобы получить его, жертву просят оплатить "комиссию", "налог" или "доставку", а после перевода денег мошенники исчезают.
"Но это еще не все, мошенники часто эксплуатируют чувство патриотизма и готовность людей помочь ветеранам и военнослужащим. Они организуют фальшивые благотворительные сборы, используя трогательные истории и фотографии. Деньги, перечисленные доверчивыми гражданами, оседают в карманах мошенников", – добавила Марина Пробетс.
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