О счетах и долгах. Специалисты БГЭС ответят на вопросы читателей amic

Подробные ответы специалистов БГЭС опубликуем на портале amic.ru

31 января 2023, 09:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Специалисты Барнаульской горэлектросети готовы ответить на вопросы читателей amic.ru. Обращения абонентов через наш портал можно отправить сегодня, 31 января, до 17:00.

Напомним, каждый месяц amic и БГЭС проводят совместную акцию, благодаря которой жители Барнаула могут обсудить с энергетиками актуальные темы, касающиеся деятельности компании.

Если у вас есть вопросы по расчётам и тарифам за электроэнергию, передаче показаний или внезапно возникшему долгу – специалисты ответят на них подробно. Обратиться к сотрудникам БГЭС можно в комментариях к этой новости или прислать письмо на электронную почту bgs@amic.ru.

Ответы будут опубликованы в ближайшие дни на amic.ru.