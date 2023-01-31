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О счетах и долгах. Специалисты БГЭС ответят на вопросы читателей amic

Подробные ответы специалистов БГЭС опубликуем на портале amic.ru

31 января 2023, 09:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Специалисты Барнаульской горэлектросети готовы ответить на вопросы читателей amic.ru. Обращения абонентов через наш портал можно отправить сегодня, 31 января, до 17:00. 

Напомним, каждый месяц amic и БГЭС проводят совместную акцию, благодаря которой жители Барнаула могут обсудить с энергетиками актуальные темы, касающиеся деятельности компании.

Если у вас есть вопросы по расчётам и тарифам за электроэнергию, передаче показаний или внезапно возникшему долгу – специалисты ответят на них подробно. Обратиться к сотрудникам БГЭС можно в комментариях к этой новости или прислать письмо на электронную почту bgs@amic.ru.

Ответы будут опубликованы в ближайшие дни на amic.ru.

 

Комментарии 6

  • Стоит автоматический прибор учета. Почему второй месяц выставляют показания по среднему? Почему сотрудники БЭГС просят людей оплачивать за услуги которые не предоставлены? Знакома ли данная организация с антимонопольным законодательством?
    31 января, Гость   Ответить
  • У нас ОДН на 1 квартиру насчитали 180 рублей. Умножаем на кол-во квартир 90 и получается с 1 дома 16 200 рубле!!! Это как? Должников по свету НЕТ! В подъезде свет не везде горит!
    31 января, Гость   Ответить
  • У меня есть дом в садоводстве в черте Барнаула, председатель нам назначил тариф за свет 4,60, якобы мы должны оплачивать потери в электросетях садоводства. Хочу подключиться к городским электросетям, как это сделать и сколько тогда я буду платить за свет?
    31 января, Гость   Ответить
  • Я живу в доме на Исакова, управляющая компания ДЕЗ-2. В декабре пришел перерасчет за услугу КР на СОИ по электричеству на 300 рублей. Позвонил в управляшку, они ничего пояснить не смогли и направили в горсеть. Откуда долг?????? я всегда оплачивал все свои начисления вовремя !!!
    31 января, Гость   Ответить
  • Я живу на Исакова. Пришел счет за декабрь, где мне выставили перерасчет за СОИ - 300 рублей. Звонил в наш дез-2, но они сказали все вопросы в горсеть. Я плачу вовремя и Долгов у меня нет, что за сумма, откуда???? Соседи говорят у них тоже самое
    31 января, Гость   Ответить
  • День добрый! Вопрос первый:С чем связано увеличение размера оплаты Электроэнергии СОИ по адресу г.Барнаул ул.Шукшина д.2, за 2х квартиру 43.7кв.м декабрь-75р91коп,а январь-129р.52коп.?т.е оплата за январь увеличилась в два раза? Вопрос второй:Обьясните порядок начисления Электроэнергии СОИ?
    31 января, Гость   Ответить
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