О штрафах за длительный прогрев автомобиля напомнили россиянам

Размер взыскания варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей

03 февраля 2025, 14:15, ИА Амител

Автомобили во дворах Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российским водителям напомнили о штрафах за длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно статье 12.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, размер санкции может составить 1,5 до 3 тысяч рублей.

Если двигатель работает дольше пяти минут, органы правопорядка вправе составить протокол об административном нарушении. Строже всего за этим следят в Москве и Санкт-Петербурге, а в северных регионах контроль менее жесткий.

При этом штрафа можно избежать, если парковать машину подальше от жилых домов, а также включать таймер на предварительный пуск не более чем на пять минут.