О штрафах за длительный прогрев автомобиля напомнили россиянам
Размер взыскания варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей
03 февраля 2025, 14:15, ИА Амител
Российским водителям напомнили о штрафах за длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно статье 12.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, размер санкции может составить 1,5 до 3 тысяч рублей.
Если двигатель работает дольше пяти минут, органы правопорядка вправе составить протокол об административном нарушении. Строже всего за этим следят в Москве и Санкт-Петербурге, а в северных регионах контроль менее жесткий.
При этом штрафа можно избежать, если парковать машину подальше от жилых домов, а также включать таймер на предварительный пуск не более чем на пять минут.
"Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении. Это подчеркивает важность внимательного отношения к правилам эксплуатации автомобилей в жилых зонах", – предупредила адвокат Елена Кудерко.
14:36:18 03-02-2025
И кто интересно будет выписывать эти штрафы. На убийство не дозовешься , а тут точно пошлют
11:53:56 11-02-2025
Гость (14:36:18 03-02-2025) И кто интересно будет выписывать эти штрафы. На убийство не ... Как и всю административку, специалисты районной администрации.
14:36:47 03-02-2025
А для депутатов не пора вводить штраф за длительное просиживание штанов в тёплом кресле? Один срок отсидели и работать или на спецоперацию. Пусть другие посидят, погреются. Так глядишь и прорыв будет.
16:25:04 03-02-2025
Russkiy (14:36:47 03-02-2025) А для депутатов не пора вводить штраф за длительное просижив... А вы представьте себе: 1- этаж, окно на форточном режиме, в комнате спит ребенок, а в 5 метрах разогревают машину (и не одну) в течении 20 - 30 мин. Весь запах стоит в комнате. Ну хотя бы за 10 мин. разогревали свою машину. Обычно водитель сидит дома не торопится, а машина пыхтит.
17:19:54 03-02-2025
Гость (16:25:04 03-02-2025) А вы представьте себе: 1- этаж, окно на форточном режиме, в... У вас есть дома картошка? Сказать, что с ней надо делать если вам в окна выхлопом давят?? Правильно. Пюрешечку замутить.
19:48:18 03-02-2025
Гость (16:25:04 03-02-2025) А вы представьте себе: 1- этаж, окно на форточном режиме, в комнате спит ребенок, а в 5 метрах разогревают машину (и не одну) в течении 20 - 30 мин. Весь запах стоит в комнате. Ну хотя бы за 10 мин. разогревали свою машину. Обычно водитель сидит дома не торопится, а машина пыхтит.... Это ваши проблемы, причём проблема меньшинства. Мы в Сибири живём, приходится греть машины, не от вредности характера. Закройте форточку, убавьте батареи, ребёнка перед сном займите активностями, чтобы устал и лёг спать без уговоров. Соотносите свои хотелки и потребности общества.
00:30:53 04-02-2025
Гость (19:48:18 03-02-2025) Это ваши проблемы, причём проблема меньшинства. Мы в Сибири ... Так не паркуйтесь под окнами. То что вам надо прогревать машину, это даже не проблема меньшинства, это ваша личная хотелка. Был бы там автобус или что-то общественное, можно было бы обсуждать. И не важно, север это, юг (тут она наоборот будет охлаждаться) или ещё какие регионы.
06:12:40 04-02-2025
Гость (00:30:53 04-02-2025) Так не паркуйтесь под окнами. То что вам надо прогревать маш... спуститесь с небес на землю. Автомобиль неотъемлемая часть жизни сегодня. А греть двигло зимой необходимо. Никто штрафовать не будет.
10:23:06 04-02-2025
Авто не место во дворах. Приобрели автомобиль, будте добры позаботиться о том, где его оставлять на ночь (гараж, стоянка и пр.).
11:55:02 11-02-2025
Гость (16:25:04 03-02-2025) А вы представьте себе: 1- этаж, окно на форточном режиме, в... Надо не за прогрев штрафовать,аза отсутствующий/нерабочий катализатор. Прогрев как раз необходим, чтобы мотор подольше ходил.
14:37:05 03-02-2025
Дышать скоро, будет платно на улице. Как в сериале "Кибердеревня"
15:01:57 03-02-2025
Гость (14:37:05 03-02-2025) Дышать скоро, будет платно на улице. Как в сериале "Киберде... Да ничо не будет! Кучу законов стряпают, о которых даже и не помнит потом никто. Такую кучу, что если бы кто-то их соблюдал, давно бы уже вся жизнь была парализована. А так еще что-то барахтается.
14:40:47 03-02-2025
Вы лучше с хитрожопыми подснежниками разберитесь
14:48:31 03-02-2025
А если я через каждые 5 минут буду глушить и потом сразу снова заводить? Тогда нарушения не будет? Странная норма. Ведь заводят не просто так, а потому что морозы. В заполярье там вообще авто не глушат с ноября по март
15:02:34 03-02-2025
Всецело поддерживаю. Ещё бы рейды кто по дворам организовал ...
15:25:29 03-02-2025
Чучмек (15:02:34 03-02-2025) Всецело поддерживаю. Ещё бы рейды кто по дворам организовал ... Вод и поддерживай свои штаны. Умник)))
15:26:05 03-02-2025
Чучмек (15:02:34 03-02-2025) Всецело поддерживаю. Ещё бы рейды кто по дворам организовал ... Сильнее надо поддерживать ваше всецело. Оно хилое и без подпорки загнется.
15:03:04 03-02-2025
И еще раз спрашиваю! "Как и кем будет администрироватся данный вид штрафа"? Кто будет стоять у машины и вести временной отсчет, как будет осушествляться процесс доказывания ( по видео, фото, или просто пальцем ткнул в авто) всего этого узаконенного правого безобразия!?
11:57:51 11-02-2025
Гость (15:03:04 03-02-2025) И еще раз спрашиваю! "Как и кем будет администрироватся данн... Муниципальными служащими. Будут делаться две фотографии с интервалом 6 мин и составляться административный протокол.
15:06:28 03-02-2025
представил себе картину, стоит такой гаишник во дворе с секундомером и ждет пока где нибудь заведется автомобиль с автозапуска))))
16:41:06 03-02-2025
Гость (15:06:28 03-02-2025) представил себе картину, стоит такой гаишник во дворе с секу...
А что такого? у меня гаишник мерил рулеткой 7 метров до знака стоянка запрещена, отмерил 6 м95см и успокоился. Глаз то мой наметан)
15:40:16 03-02-2025
стукачей на сто лет вперед припасено.
смешно конечно, протоколы будут выписывать те же люди, кто свои машины также греет, только в соседнем дворе.
15:41:39 03-02-2025
Ага. Значится, прогрел двигатель - получил штраф. Не прогрел двигатель и выехал с полузамерзшими запотевающими окнами - опять штраф, так как лед не обеспечивает обзор. Ну или вообще устроил ДТП из-за отсутствия обзора. Видимо, закон принимали те, кто ездит по калифорниям и прочим югам на кабриолете, либо которым личный водитель из теплого гаража машинку подгоняет. Хотя почему "или", это наверняка одни и те же.
16:03:47 03-02-2025
Прогревает каждый. Выписано штрафов - ноль. Закон приняли - исполнять забыли/забили.
16:28:06 03-02-2025
Надо выписывать штрафы тем кто давно не получал штрафов
22:05:29 03-02-2025
за парковку на газоне не в состоянии штрафануть, а уж это... Товарищ полицейский сам машину в морозы греет...
11:59:01 11-02-2025
Гость (22:05:29 03-02-2025) за парковку на газоне не в состоянии штрафануть, а уж это...... А это не забота полицаев. Они административкой не занимаются.
01:56:03 04-02-2025
кто и как контролирует? КУДА звонить? вот щас дизель тарахтит уже 15 минут под окнами ребенка не могу укачать!!!!!
11:09:14 04-02-2025
Главное в новости -- .. регионах контроль менее жесткий.. не все одинаковые.
11:41:04 04-02-2025
Три рубаса штраф для МСК и города, который скоро уйдет под воду. В остальных случаях рубас. В сиге таймер на автопрогрев 10 минут, как бы.