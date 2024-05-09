О Западе, истории и спецоперации. Путин выступил на параде Победы в Москве

Президент подчеркнул, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить — она мешает тем, кто строит свою колониальную политику на лжи

09 мая 2024, 15:08, ИА Амител

Владимир Путин / Кадр из записи выступления на Красной площади

Президент России Владимир Путин выступил на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию вел Первый канал.

Глава государства отметил, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить. По его словам, она мешает тем, кто строит свою колониальную политику на лжи.

"Реваншизм, издевательства над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития", – сказал Путин.

Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, продолжил президент. Он отметил, что Москва знает, к чему ведет непомерность подобных амбиций и не позволит себе угрожать.

"Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", – сказал он.

Президент также подчеркнул, что Москва никогда не принижала значимость "второго фронта" и союзников по антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны.

"Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", – сказал он.

Отдельно российский лидер обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что все они – герои, а их поддерживает вся страна.

"Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и я уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным Вооруженным силам! За Россию! За Победу! Ура!" – сказал Путин в завершение выступления.

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