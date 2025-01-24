О желании открыть свой бизнес заявил каждый второй барнаулец
Больше всего потенциальных предпринимателей привлекает торговля
24 января 2025, 08:47, ИА Амител
Свой бизнес хотят открыть 54% барнаульцев. Самой привлекательной для них оказалась сфера торговли. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
На втором месте по популярности – производство, строительство, IT, медицина, искусство и beauty-индустрия. В этой сфере реализовать себя как предпринимателей хотят 3% опрошенных. По 2% респондентов видят себя в образовательной сфере и сельском хозяйстве. 1% заинтересован в открытии автосервисов, транспортных компаний, заведений общественного питания, а также гостиниц или фитнес-центров.
При этом каждый третий горожанин (32%) предпочитает предпринимательству работу в найме.
О желании развивать свой бизнес женщины говорят реже мужчин (48% против 60% соответственно).
"Представители сильного пола чаще женщин рассказывали, что их интересуют такие сферы, как торговля, производство, IT, медицина, фермерство или автосервисы. Женщин, которые открыты идее предпринимательства, чаще привлекают такие направления, как искусство, красота или образование", – уточнили в исследовании.При этом барнаульцы до 35 лет хотят вести бизнес в сферах искусства и медицины чаще горожан старшего возраста (5 и 7% соответственно). Участники опроса от 35 до 45 лет предпочитают торговлю (6%) и производство (7%). Интерес к промышленной отрасли также выражают барнаульцы старше 45 лет (4%).
Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей присматриваются к сферам красоты (10%) и искусства (6%). Опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей уверены в большом потенциале торгового направления (9%). Горожане, чей доход составляет более 100 тысяч рублей, хотели бы развивать производство или строительство (8 и 9%).
Самыми дорогими отраслями для старта бизнеса оказались производство, строительство, фермерство и туризм. Опрошенные считают: чтобы начать свое дело, необходимо в среднем 5 млн рублей. Второе место заняли автосервисы, на их запуск и развитие в среднем требуется 3,5 млн рублей.
"Если же речь о частной практике в медицинской сфере, то в среднем на старте необходимо иметь в распоряжении 3 млн рублей. Чтобы зайти в IT, по мнению опрошенных, нужно в среднем 1 млн рублей. Столько же нужно желающим открыть бизнес, связанный с продажами или спортом", – заключили в исследовании.
08:52:59 24-01-2025
открыть не означает развить
08:55:31 24-01-2025
каждый первый уже вкусил прелести самозанятости, видимо. я бы с удовольствием закрыл ип и пошел в найм, но как посмотрю на вакансии...
15:48:54 24-01-2025
Гость (08:55:31 24-01-2025) каждый первый уже вкусил прелести самозанятости, видимо. я б...
А что делать с такими крошечными зарплатами,как в крае? Вот люди пробуют как-то выжить!
Напишите,кому в крае подняли с нового года зарплату?
Люди,а у вас какая зарплата?Только честно)))
17:29:44 24-01-2025
Гость (15:48:54 24-01-2025) А что делать с такими крошечными зарплатами,как в крае? ... 30 тыров моя зарплата
00:37:48 25-01-2025
Гость (15:48:54 24-01-2025) А что делать с такими крошечными зарплатами,как в крае? ... 450 000 мес
17:03:17 24-01-2025
Гость (08:55:31 24-01-2025) каждый первый уже вкусил прелести самозанятости, видимо. я б... Не знаю, работаю с самозанятыми по проектированию, ребята очень неплохо деньги рубят, намного больше чем они имели бы работая в проектных конторах. И они я вижу очень довольны таким раскладом, хотя мне с ними гораздо геморойнее работать, но хороших спецов сложно найти, приходится
09:06:12 24-01-2025
У меня к тебе предложение брат, фирму открыть "Братья Багровы" Звучит? Нет, ну ты скажи нравится? - Хмм... А че делать будем? - Бизнес...
09:07:41 24-01-2025
Глупцы!
В торговлю не лезьте точно.
09:13:04 24-01-2025
Не советую, сейчас налоговая по полной программе обдирает бизнес. Будьте готовы около половины прибыли отдавать
00:38:49 25-01-2025
Гость (09:13:04 24-01-2025) Не советую, сейчас налоговая по полной программе обдирает би... при грамотной бухгалтерии все будет очень хорошо
09:24:48 24-01-2025
каждый второй --- никто на завод не хочет
09:28:46 24-01-2025
Бизнес хорошо иметь когда денег на него тебе даёт богатый родственник. Он же обеспечивает полезными связями которые могут обеспечить рентабельность.
Какие продажи с миллионом рублей?
Только если продать рубли и купить валюту
09:33:42 24-01-2025
Это называется: каждый суслик - агроном.
09:40:51 24-01-2025
А те у кого уже есть бизнес мечтают его закрыть)
09:49:41 24-01-2025
Из вышесказанного следует - в эти бизнесы лучше не лезть...
10:01:24 24-01-2025
Тем кто хочет открыть свою торговлю с ИП. Бутьте готовы найти на год 53000₽ это просто отдать + аренда того где торговать здесь кому как повезёт но даже просто 150000₽ в год это тоже просто отдать + касса 20000+30000 каждые три года на накопитель в кассу либо аренда кассы 2000₽ в месяц. Все приблизительно но обычно будет больше. Если у вас ещё потом останется на то, чем торговать собрались добро пожаловать.
10:05:33 24-01-2025
Открыть не проблема, закрыть - вот проблема.
10:35:30 24-01-2025
Арендовать пивную с оборудованием - и жизнь удалась. В случае чего, наличку по карманам - и до свидания, приятно было поработать.
🤣
10:37:23 24-01-2025
Отнимем пенсионеров и детей от количества проживающих в Барнауле и получится: "Столица Мира" заселена одними бизнесменами!!!😂
00:41:09 25-01-2025
Гость (10:37:23 24-01-2025) Отнимем пенсионеров и детей от количества проживающих в Барн... капстрой
10:56:40 24-01-2025
я хотел открыть свой бизнес полтора года подключить электроэнергию по оплаченному договору не могу ни фас ни прокуратура ничего не могут как оказалось после всех заявлений и отписок у меня вопрос а чем занимаются эти структуры вот вам пример бизнеса...
11:28:01 24-01-2025
точно каждый второй? оросила 50 человек друзей/знакомых/родню - никто не собирается... статистика у вас там выдуманная.. а еще за это и зп получают
00:41:52 25-01-2025
Гость (11:28:01 24-01-2025) точно каждый второй? оросила 50 человек друзей/знакомых/родн... просто у вас такие знакомые, ха! это заводчане, рабочий класс. тоже нужен нам, бизнесменам
12:45:20 24-01-2025
Амик, напишите сколько ИП открылось за прошлый год и сколько закрылось.
Думаю, всем будущим бизнесменам будет интересно.
12:50:52 24-01-2025
Какие все богатые стали, бизнес им подавай!