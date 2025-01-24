О желании открыть свой бизнес заявил каждый второй барнаулец

Больше всего потенциальных предпринимателей привлекает торговля

24 января 2025, 08:47, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALl-E

Свой бизнес хотят открыть 54% барнаульцев. Самой привлекательной для них оказалась сфера торговли. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

На втором месте по популярности – производство, строительство, IT, медицина, искусство и beauty-индустрия. В этой сфере реализовать себя как предпринимателей хотят 3% опрошенных. По 2% респондентов видят себя в образовательной сфере и сельском хозяйстве. 1% заинтересован в открытии автосервисов, транспортных компаний, заведений общественного питания, а также гостиниц или фитнес-центров.



При этом каждый третий горожанин (32%) предпочитает предпринимательству работу в найме.



О желании развивать свой бизнес женщины говорят реже мужчин (48% против 60% соответственно).

"Представители сильного пола чаще женщин рассказывали, что их интересуют такие сферы, как торговля, производство, IT, медицина, фермерство или автосервисы. Женщин, которые открыты идее предпринимательства, чаще привлекают такие направления, как искусство, красота или образование", – уточнили в исследовании.При этом барнаульцы до 35 лет хотят вести бизнес в сферах искусства и медицины чаще горожан старшего возраста (5 и 7% соответственно). Участники опроса от 35 до 45 лет предпочитают торговлю (6%) и производство (7%). Интерес к промышленной отрасли также выражают барнаульцы старше 45 лет (4%).



Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей присматриваются к сферам красоты (10%) и искусства (6%). Опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей уверены в большом потенциале торгового направления (9%). Горожане, чей доход составляет более 100 тысяч рублей, хотели бы развивать производство или строительство (8 и 9%).



Самыми дорогими отраслями для старта бизнеса оказались производство, строительство, фермерство и туризм. Опрошенные считают: чтобы начать свое дело, необходимо в среднем 5 млн рублей. Второе место заняли автосервисы, на их запуск и развитие в среднем требуется 3,5 млн рублей.