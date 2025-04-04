Эксперт рассказал, как резкое потепление повлияет на ледоход рек в Алтайском крае

04 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Начало ледохода на Оби / Фото: из архива amic.ru

Вскрытие реки Оби в районе города Барнаула ориентировочно произойдет 8 апреля – такой прогноз дает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это на несколько дней раньше средних многолетних значений, а ускорило гидрологический процесс резкое потепление в начале третьей декады марта. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

"Разрушение льда на главной водной артерии Алтайского края в районе Фоминского ожидается 5 апреля, в Усть-Пристани – 7-го, в Барнауле – 8-го, в Камне-на-Оби – 12 апреля. Погрешность прогноза в разных населенных пунктах составляет от двух до пяти дней как в большую, так и в меньшую сторону. Ледоход обычно начинается через три-четыре дня после вскрытия", – отметил Александр Люцигер.

Сейчас на всех реках региона весенние процессы идут в штатном режиме. На Бии местами начался редкий ледоход. На Оби в районе Фоминского отмечаются подвижки льда, а в Усть-Пристани – неполный ледостав.

Эксперт также отметил, что в настоящее время паводковая обстановка опасений не вызывает, хотя ранее ситуация была иной: снег в этом году на фоне резкого потепления в середине второй – начале третьей декады начал резко таять, что вызвало обильную приточность рек. В Оби в районе Барнаула уровень воды поднимался до 186 см, однако благодаря пришедшему похолоданию гидрологические процессы замедлились, и уровень пошел на спад.

"Потепление началось в регионе 16 марта, а его пик пришелся на 19–21-е число. В Барнауле воздух прогревался до +12 градусов. Максимум был зафиксирован 20 марта в Чарышском – воздух прогрелся до +20°С. В результате снег разрушился раньше обычных сроков, однако влага уже впиталась в почву. Погода играет на нашей стороне. Потепление сменилось затоком холода, такое чередование нам только на руку. И в дальнейшем будущем метеорологи прогнозируют сохранение текущего режима", – рассказал Александр Люцигер.