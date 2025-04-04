Обь в Барнауле вскроется раньше сроков из-за мартовской "жары"
Эксперт рассказал, как резкое потепление повлияет на ледоход рек в Алтайском крае
04 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
Вскрытие реки Оби в районе города Барнаула ориентировочно произойдет 8 апреля – такой прогноз дает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это на несколько дней раньше средних многолетних значений, а ускорило гидрологический процесс резкое потепление в начале третьей декады марта. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.
"Разрушение льда на главной водной артерии Алтайского края в районе Фоминского ожидается 5 апреля, в Усть-Пристани – 7-го, в Барнауле – 8-го, в Камне-на-Оби – 12 апреля. Погрешность прогноза в разных населенных пунктах составляет от двух до пяти дней как в большую, так и в меньшую сторону. Ледоход обычно начинается через три-четыре дня после вскрытия", – отметил Александр Люцигер.
Сейчас на всех реках региона весенние процессы идут в штатном режиме. На Бии местами начался редкий ледоход. На Оби в районе Фоминского отмечаются подвижки льда, а в Усть-Пристани – неполный ледостав.
Эксперт также отметил, что в настоящее время паводковая обстановка опасений не вызывает, хотя ранее ситуация была иной: снег в этом году на фоне резкого потепления в середине второй – начале третьей декады начал резко таять, что вызвало обильную приточность рек. В Оби в районе Барнаула уровень воды поднимался до 186 см, однако благодаря пришедшему похолоданию гидрологические процессы замедлились, и уровень пошел на спад.
"Потепление началось в регионе 16 марта, а его пик пришелся на 19–21-е число. В Барнауле воздух прогревался до +12 градусов. Максимум был зафиксирован 20 марта в Чарышском – воздух прогрелся до +20°С. В результате снег разрушился раньше обычных сроков, однако влага уже впиталась в почву. Погода играет на нашей стороне. Потепление сменилось затоком холода, такое чередование нам только на руку. И в дальнейшем будущем метеорологи прогнозируют сохранение текущего режима", – рассказал Александр Люцигер.
09:11:49 04-04-2025
Водная артерия = водная вена.
10:31:06 04-04-2025
5786588 (09:11:49 04-04-2025) Водная артерия = водная вена.... Водная Вена - это Дунай
11:04:44 04-04-2025
Интересно, остров уже намыло напротив места бывшего Речного вокзала?
Там ранее уже намыло так что отмель была.
Если увидите, что лед идет, а в 30 метрах от берега стоит, знайте, что он лежит на новом острове.
Дно углублять перестали, река меняет фарватер.
Смотреть удобно на вебкамере камере Катунь24.
Пора мне как первооткрывателю придумывать название.
12:14:05 04-04-2025
Гость (11:04:44 04-04-2025) Интересно, остров уже намыло напротив места бывшего Речного ... Как первооткрывателю название тебе - Пионер.
12:28:12 04-04-2025
Вода из крана уже воняет сыростью, а что будет когда лёд тронется, а ведь что-то там меняли на очистных сооружениях и обещали, что вода будет лучше, похоже, что не будет.
13:21:39 04-04-2025
Гость (12:28:12 04-04-2025) Вода из крана уже воняет сыростью, а что будет когда лёд тро... Не будет. Систему фильтров поменяли на что-то "высоко-технолоничное", которое не справляется абсолютно с мутной водой. Ждём сказок от Водоканала, что вода плохая от того, что много моемся и всем чистой не хватает.
13:23:47 04-04-2025
Гость (12:28:12 04-04-2025) Вода из крана уже воняет сыростью, а что будет когда лёд тро... И воняет сыростью и вообще мокрая.
13:54:50 04-04-2025
Гость (12:28:12 04-04-2025) Вода из крана уже воняет сыростью, а что будет когда лёд тро... Говорить и делать разные вещи
13:20:06 04-04-2025
Проезжал по старому мосту- лед пошел!
13:45:59 04-04-2025
Вода в кране очень вонючая идет
16:49:04 04-04-2025
ОТличная вода, пить так и хочется, запах не чувствую.