Обама вовсе не Обама? Зачем Такер Карлсон заготовил новую информационную бомбу

Новые разоблачения в ходе борьбы за Белый дом грозят подрывом государственности

08 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Предвыборная кампания в Соединенных Штатах набирает обороны и становится не просто жаркой, но и огнеопасной. Противоборствующие лагеря постепенно отодвигают границы допустимого и переходят все мыслимые и немыслимые ранее правила. История с уголовным преследованием Дональда Трампа, муссирование состояние здоровья Джо Байдена и обвинения хозяина Белого дома в коррупции – судя по ожесточению оппонентов, закрадывается мысль, что это еще не предел.

Есть косвенные признаки, что в избирательной схватке это далеко не последние нарушения правил американской элиты. Одним из таких признаков является история с еще не вышедшим интервью сводного брата Обамы (непонятно которого – у экс-президента США по отцовской линии более десятка братьев и сестер) известному обозревателю Такеру Карлсону. Журналист amic.ru Андрей Магас попробовал разобраться, что такого крамольного было в том разговоре, что информации о нем даже на "желтых" интернет-ресурсах крайне мало.

Байдена заменят на Обаму?

О существовании этого интервью сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов, не замеченный ранее в излишней привязанности к "желтым темам".

Известно, что Никонов обладает довольно обширными контактами в политической и экспертной среде Соединенных Штатов, а информацию об интервью мог получить от самого Карлсона, с которым, как говорят, он поддерживает контакты.

Что же наговорил сводный брат первого в истории США темнокожего президента? Он заявил, что Барак Обама родился в Кении, по этому поводу имеется свидетельство о рождении. Кроме того, он якобы был усыновлен на Гавайях под настоящим именем Бэрри Соеторо – существуют, мол, даже документы из колледжа, выданные на настоящее имя.

"Поддельное свидетельство о рождении было создано, когда Бэрри собрался в Сенат. Женщина, оформившая подделку, погибла в авиакатастрофе", – сообщает Никонов об информации, прозвучавшей в интервью.

И под занавес интервьюируемый пошел, что называется, вразнос: "Мишель Обама родилась в Чикаго биологическим мужчиной по имени Майкл Робинсон", а "дети четы Обама" "взяты на прокат у друзей". Причем все это сообщает не юный блогер, жаждущий славы, поклонниц и донатов! Информация звучит в авторской программе матерой звезды американской журналистики.

Стоит заметить, что пикантные моменты насчет Мишель Обамы прозвучали далеко не случайно. Дело в том, что верхушка демпартии США приготовила для избирателей "план Б" на тот случай, если официальное выдвижение Байдена станет невозможным. Тогда в бой за Белый дом отправят супругу Барака Обамы – Мишель.

Не дамские тайны Мишель Робинсон

Ранее на различных американских интернет-площадках действительно муссировалась тема, что с супругой экс-президента Соединенных Штатов не все чисто. Утверждалось, что первоначальное ее имя – Майкл Лавон Робинсон, рожденный 17 января 1964 года в Чикаго (штат Иллинойс) уличной проституткой Мариан Шилдс Робинсон, в 1998 году у нее был выявлен ВИЧ.

Утверждалось, что Майкл Робинсон был неплохим спортсменом, популярным в своей школе, которую позднее бросил. Пользователи Сети уверяли, что он перенес первую операцию по смене пола 13 января 1983 года в медицинской школе Университета Джона Хопкинса. Якобы с новым именем Мишель бывший мужчина перебрался в Орегон, а затем поступил в Принстонский университет.

Интересно, что форумов, на которых разлеталась данная информация и публиковались свидетельства якобы очевидцев, знавших Майкла Робинсона, практически не осталось. С появлением социальных сетей конспирологи перебрались туда и попытались было возобновить свои изыскания и споры. Однако админы соцсетей быстро указали этим "искателям правды" их место и пресекали такого рода обсуждения на корню.

Несколько лет назад известная актриса, обладательница премий "Эмми" и "Грэмми" Джоан Риверс заявила , что Обама является геем, а его супруга – трансгендером.

"Всем уже известно об Обаме, так что давайте просто успокоимся. Вы же знаете, что Мишель (Обама) – это трэнни. Она трансвестит. Мы все это знаем. Все в порядке", – сказала она и через пару недель в результате осложнений после операции скончалась.

В январе 2023-го популярный американский журнал Newsweek попытался развеять слухи вокруг бывшей первой леди США, однако лишь подогрел страсти, о чем свидетельствует даже обсуждение этого материала.

Ваши документики, гражданин Обама!

Что касается утверждения о рождении самого Барака Обамы не на территории США, а в Кении, то об этом недруги экс-президента говорят достаточно давно и даже приводят доказательства. Более того, активным сторонником данной версии был Дональд Трамп, который в начале 2010-х, говорят, даже финансировал группу исследователей, занимавшихся поиском доказательств неамериканского происхождения оппонента. Несмотря на публикацию в 2012 году Белым домом копии свидетельства о рождении Обамы, споры вокруг биографии 44-го президента Соединенных Штатов не утихают.

Это обвинение, конечно, куда более серьезное, чем выявление реальной гендерной принадлежности Мишель Обамы. Как известно, выдвигаться в президенты США может лишь гражданин этой страны, родившийся на ее территории. Теоретически (подобных случаев в истории Штатов не случалось), если обман вскроется, то легитимность документов, подписанных фальсификатором на посту главы государства, может быть поставлена под сомнение. А это уже настоящая бомба под американскую государственность, "взорвать" которую решится на каждый, даже самый отчаянный ненавистник любого хозяина Белого дома.

Конечно, большей частью приведенные выше "жареные факты" муссируются желтой прессой. Однако следует учесть, что данные издания охотно используются спецслужбами различных государств как для вброса компромата на неугодных деятелей, так и для зондажа общественного мнения по поводу непростых фрагментов биографий действующих политиков, сомнительных явлений в политической, экономической жизни и по другим вопросам. Об этом часто и охотно сообщают в своих воспоминаниях отставные офицеры спецслужб, а также историки.

Если же затрагивать причину "ворошения" столь грязного белья соперниками, то здесь стоящие за Трампом круги (а Такер Карлсон принадлежит к их числу), возможно, дают понять обитателям Белого дома, что они готовы пойти достаточно далеко в предвыборной борьбе. Другое дело, решится ли сам Карлсон выпустить потенциально скандальное интервью в свет. Ведь пока мы знаем только то, что материал существует и ему может быть дан ход.