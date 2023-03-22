"Объективная причина". Как рост цен отразился на ремонте дорог на Алтае?

В 2022 году инертные материалы подорожали сразу на 15%

22 марта 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Стоимость инертных материалов в Алтайском крае (их используют для строительства и ремонта дорог, – прим. ред.) в 2022 году выросла примерно на 10-15%. Об этом во время онлайн-конференции сообщил министр транспорта региона Антон Воронов. Рассказываем, как рост цен отразился на ремонте дорог в регионе.

"Колебания не так велики"

Как пояснил Антон Воронов, первый скачок цен произошёл в середине прошлого года. Потом стоимость инертных материалов – в основном щебня и песка – снова выросла. В целом за год ремонт дорог "подорожал" примерно на 10-15%.

"На это есть объективная причина. Однако данные колебания цен не так велики для отрасли. За год мы потребляем около двух миллионов тонн инертных материалов. Облегчает работу то, что мы большой объём материалов закупили ещё до скачка цен", – отметил Антон Воронов.

Также с этого года изменился подход к уплате налога на щебень, и производителям пришлось повысить закупочную стоимость товара. По словам министра, в целом стоимость щебня выросла на 10 рублей за тонну.

"Сейчас мы контролируем процесс закупки новых материалов. Стараемся взаимодействовать с производителями напрямую, чтобы нивелировать колебания на рынке. Критических повышений цен не видим, и это хорошо для нас", – отметил Антон Воронов.

Что ещё подорожало?

Ранее министр транспорта заявлял, что многие алтайские предприятия вынуждены покупать запчасти для дорожной техники с помощью параллельного импорта или вообще переходить на отечественные или китайские погрузчики, бульдозеры, асфальтоукладчики.

В итоге в 2022 году в Минтрансе края решили закупать технику отечественного производства или приобретать её в Белоруссии и странах Азии.

А сколько дорог отремонтируют и построят на Алтае в 2023 году?

Объём дорожного фонда в Алтайском крае в 2023 году составит более 15 млрд рублей.

"Основной задачей, которая стоит перед нами на краевой сети, – это приведение к 2024 году к нормативу 50% дорог регионального или межмуниципального значения. В приоритете – транспортно-эксплуатационное состояние направлений дорог, планируется и приведение в нормативное состояние школьных маршрутов, строительство автомобильных дорог к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, и к туристическим объектам", – сообщил Воронов.

В 2023 году в крае будут вести работы на дорогах Алтай – Кузбасс, от Камня-на-Оби в сторону Крутихи и далее в направлении Ярового, Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", Бийск – Мартыново – Ельцовка и другие.