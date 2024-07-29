Обеление блогосферы. Для российских блогеров могут разработать отдельный ГОСТ

В Госдуме уже готовят необходимые законопроекты для превращения сетевых авторов в полноценных участников рынка труда

29 июля 2024, 22:50, ИА Амител

Блогер за работой / Фото: unsplash.com

Российские блогеры в ближайшее время могут стать официальными участниками рынка труда, а их работу подведут под стандарты. Как сообщает "Парламентская газета", о возможной разработке ГОСТа для сетевых авторов заявили в Росстандарте.

По данным сервиса Solar Staff, 93% сетевых авторов сейчас оказывают услуги в статусе физического лица. В качестве самозанятых работают 5% исполнителей, статус ИП выбирают только 1,36% блогеров. В числе последних – преимущественно крупные авторы и лидеры мнений.

В 2024 году в Госдуме решили заняться обелением сферы блогинга. С этой целью в парламенте создали рабочую группу, в которую вошли депутаты, сенаторы и сами представители отрасли.

Заместитель руководителя группы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что блогеры должны стать официальными участниками рынка. Для этого потребуется не только дать определение их деятельности в российском законодательстве, но и внести работу сетевых авторов в классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Депутат подготовила соответствующие законопроекты, а появление отдельного ОКВЭД, по ее словам, уже согласовали ряд государственных ведомств. Следующим шагом станет подготовка отдельного ГОСТа для сетевой деятельности – возможность его появления подтвердили в Росстандарте. Вместе с тем ранее с такой просьбой в ведомство не обращались, а потому в Программе национальной стандартизации этой задачи пока нет.