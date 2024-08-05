Объем сбережений клиентов-физлиц ПСБ в Алтайском крае вырос более чем на треть

Интерес к накопительным счетам и вкладам обусловлен их высокой доходностью

05 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KApaT

Накопления. Вклады / Фото: freepik.com

Объем средств, привлеченных ПСБ от жителей Алтайского края за первые полгода 2024-го, вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Более 70% портфеля физлиц пришлось на депозиты и накопительные счета, объемы которых подросли на 12% с июля прошлого года. Интерес к классическим финансовым инструментам обусловлен их высокой доходностью, пояснили в банке.

Чаще всего алтайские клиенты ПСБ выбирают краткосрочные вклады как наиболее гибкие в условиях меняющейся экономической обстановки. Накопительные счета открываются в среднем на срок от двух месяцев. Как правило, этот инструмент клиенты используют для получения пассивного дохода или для формирования капитала под определенные цели.

"Вклады и накопительные счета – понятные и привычные клиентам банковские инструменты для формирования накоплений. Жители края в поиске лучшего предложения обращают внимание на высокие ставки и простоту оформления депозитов ПСБ и остаются с нами, находя в банке продукты, отвечающие любым их финансовым целям", – отметила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Барнауле Ольга Горелик.

ПАО "Промсвязьбанк"

Реклама