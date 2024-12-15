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Объем валютных сбережений россиян достиг минимума

Однако вклады за рубежом "бьют рекорды"

15 декабря 2024, 12:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Объем валютных сбережений россиян в октябре 2024 года сократился до минимального уровня с февраля 2022 года, составив 215,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные ЦБ сообщает РИА Новости.

"Основной спад наблюдается в наличной валюте. Ее объем уменьшился на 1,1% – до 93,3 млрд долларов", – следует из данных.

В то же время вклады россиян за рубежом показали рост, достигнув рекорда в 80,1 млрд долларов.

Средства на валютных вкладах и брокерских счетах также снизились – до 40,9 млрд и 1,3 млрд долларов соответственно.

Биткоин / Источник: unsplash.com

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Комментарии 1

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Гость

13:35:24 15-12-2024

Там же хоронить сбережения верняк! Вот и выводят , вывозят, мошенничество с обналичиванием через криптовалюту растет в геометрической прогрессии.

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