Объем валютных сбережений россиян достиг минимума

Однако вклады за рубежом "бьют рекорды"

15 декабря 2024, 12:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Объем валютных сбережений россиян в октябре 2024 года сократился до минимального уровня с февраля 2022 года, составив 215,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные ЦБ сообщает РИА Новости.

"Основной спад наблюдается в наличной валюте. Ее объем уменьшился на 1,1% – до 93,3 млрд долларов", – следует из данных.

В то же время вклады россиян за рубежом показали рост, достигнув рекорда в 80,1 млрд долларов.

Средства на валютных вкладах и брокерских счетах также снизились – до 40,9 млрд и 1,3 млрд долларов соответственно.