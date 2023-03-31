Обещают до + 17. Когда на Алтае начнется потепление и сколько оно продержится?

Самой холодной будет ночь на 2 апреля, но вскоре температура воздуха повысится

31 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Markus Luther / unsplash.com

Выходные в Алтайском крае выдадутся достаточно холодными, но без осадков. В ночь на 1 апреля столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов, а днём – от -4 до +1°С. В следующую ночь мороз усилится: ожидается -12...-17 градусов, местами -6...-11°С. Днём 2 апреля на большей части региона будет от -2 до +3 градусов, и только местами по западу воздух прогреется до +8°С. В дальнейшем температура пойдёт на повышение. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на понедельник будет от -4 до -9 градусов, местами до -14°С, а уже днём воздух прогреется +4...+9°С, местами по западу до +14°С. И это тепло будет с каждым днём нарастать. Его пика мы достигнем 6 апреля. В дневные часы потеплеет до +13...+18 градусов. Но уже на следующий день произойдёт обвал холода и температура снова понизится. Такие перепады будут и в дальнейшем, но каждый раз морозы будут всё слабее", – рассказала синоптик.

С прохождением холодных фронтов 7 апреля в крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах усилится ветер до 17 метров в секунду. Очередное потепление начнётся в Алтайском крае с 10 апреля.