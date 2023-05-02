Синоптики передают существенное потепление на майские праздники

02 мая 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Повышение температуры практически до летних значений прогнозируют синоптики в Алтайском крае уже в ближайшие выходные: к 7 мая воздух в регионе прогреется максимально до +28 градусов. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Ещё в ближайшую ночь в регионе сохранятся заморозки: на большей части региона ожидается 0...-5 градусов и лишь местами по краю будут плюсовые температуры. А уже к выходным во всех районах столбики термометров покажут +5...+10°С, а местами +15°С. Днём 3 мая синоптики обещают +8...+13°С, 4 мая уже воздух прогреется до +13...+18°С, 5 мая – до +21...+26°С и лишь по востоку будет чуть прохладнее – до +15°С.

"В период с 3 по 7 мая установится спокойная и преимущественно без осадков погода. Дождь и мокрый снег пройдут лишь в ночь на среду в юго-восточных районах. Ежедневно температура будет нарастать и на выходных столбики термометров покажут +23...+28°С", – рассказала синоптик.