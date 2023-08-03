Обгоревшее тело 23-летней девушки нашли под окнами дома в Петербурге

Родственница погибшей рассказала, что она состояла в некой секте и много говорила о демонах

03 августа 2023, 15:20, ИА Амител

Кадр: "Mash на Мойке"

Обгоревшее тело 23-летней москвички нашли под окнами дома на Рыбацком проспекте Санкт-Петербурга, сообщает "Mash на Мойке".

Очевидцы вызвали на место экстренные службы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью – жительница столицы погибла.

"На общем балконе 16-го этажа нашли бутылку с керосином и пустую бутылку из-под вина – сейчас подробности случившегося выясняют", – сказано в публикации.

Родственница погибшей рассказала, что девушка состояла в некой секте и много говорила о демонах и черной магии. Кроме того, три года назад девушка была судима за попытку кражи, выяснило издание.