Обгоревшее тело 23-летней девушки нашли под окнами дома в Петербурге
Родственница погибшей рассказала, что она состояла в некой секте и много говорила о демонах
03 августа 2023, 15:20, ИА Амител
Обгоревшее тело 23-летней москвички нашли под окнами дома на Рыбацком проспекте Санкт-Петербурга, сообщает "Mash на Мойке".
Очевидцы вызвали на место экстренные службы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью – жительница столицы погибла.
"На общем балконе 16-го этажа нашли бутылку с керосином и пустую бутылку из-под вина – сейчас подробности случившегося выясняют", – сказано в публикации.
Родственница погибшей рассказала, что девушка состояла в некой секте и много говорила о демонах и черной магии. Кроме того, три года назад девушка была судима за попытку кражи, выяснило издание.
15:47:31 03-08-2023
Все глупости по синьке.
16:17:55 03-08-2023
Да секты почему не пресекают? Плохо работают силовые структуры, раз секты процветают!
16:39:34 03-08-2023
Кроме того, три года назад девушка была судима за попытку кражи ------- Это каким боком к трагедии относится???
16:32:01 04-08-2023
Гость (16:17:55 03-08-2023) Да секты почему не пресекают? Плохо работают силовые структу... за оскорбление сектантов и присесть можно