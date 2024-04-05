Обидчивый житель алтайского села едва не зарезал двоюродного брата
Мужчину заключили под стражу
05 апреля 2024, 13:31, ИА Амител
Житель Егорьевского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство двоюродного брата, сообщили в СК Алтайского края.
Инцидент случился вечером 1 марта возле кафе в одном из сел муниципалитета. Между злоумышленником и посетителем заведения произошел конфликт, и родственник фигуранта заступился за оппонента.
"Затаив обиду на родственника, обвиняемый ушел к себе домой и, взяв кухонный нож, направился к нему. Находясь на территории домовладения брата в ходе словесной ссоры он нанес ему три ножевых ранения в область живота", — рассказали в ведомстве.
35-летний потерпевший смог сбежать, после чего был госпитализировал. Как отметили следователи, злоумышленника заключили под стражу.
14:01:45 05-04-2024
Почти как в Мурманске.
14:29:28 05-04-2024
Не ну с другой стороны, двоюродного вдвое меньше жалко, чем родного...