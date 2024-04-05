Обидчивый житель алтайского села едва не зарезал двоюродного брата

Мужчину заключили под стражу

05 апреля 2024, 13:31, ИА Амител

Задержание преступника / Фото: pxhere.com

Житель Егорьевского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство двоюродного брата, сообщили в СК Алтайского края.

Инцидент случился вечером 1 марта возле кафе в одном из сел муниципалитета. Между злоумышленником и посетителем заведения произошел конфликт, и родственник фигуранта заступился за оппонента.

"Затаив обиду на родственника, обвиняемый ушел к себе домой и, взяв кухонный нож, направился к нему. Находясь на территории домовладения брата в ходе словесной ссоры он нанес ему три ножевых ранения в область живота", — рассказали в ведомстве.

35-летний потерпевший смог сбежать, после чего был госпитализировал. Как отметили следователи, злоумышленника заключили под стражу.