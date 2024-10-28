Облако раскаленной плазмы из-за вспышки на Солнце достигло Земли

Облако плазмы оказывает сильное воздействие

28 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/590765

Облако солнечной плазмы достигло Земли утром, магнитной бури пока нет, но, вероятно, она начнется позже, пишет РИА Новости. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Второе" обещанное" облако плазмы достигло Земли около 07:15 по московскому времени, почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа", – говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Воздействие облака плазмы сильное, но магнитной бури пока нет.

"Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль", – сообщили в лаборатории.

Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури, влияющие на работу энергосистем и миграцию птиц и животных. Сильные бури нарушают связь и навигацию, вызывают сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность расширяет географию полярных сияний. Влияние магнитных бурь на здоровье человека пока неясно.