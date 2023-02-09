9 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения стриптиза. Рассказываем, как родился этот эротический танец и какие существуют его варианты

09 февраля 2023, 09:01, ИА Амител

Стриптиз / Фото: unsplash.com

Когда родился стриптиз и кого за это наказали?

В 1893 году в знаменитом парижском кабаре "Мулен Руж" танцовщица Мона во время танца сбросила с себя всю одежду перед публикой. Это случилось 9 февраля. С тех пор этот день считается днём рождения стриптиза, хотя тогда это название танцу ещё не придумали.

Французские власти решили наказать Мону за непристойное поведение и выписали ей штраф в размере 100 франков. Это вызвало беспорядки в Париже.

Что означает слово "стриптиз"?

В том же году, но чуть позже, танцовщицы в одном из кабаре Чикаго тоже начали демонстрировать танец с раздеванием.

Собственно, стриптизом ещё задолго то появления такого танца называли в Америке бурлеск – театральное развлекательное шоу, близкое к мюзиклу или водевилю, но с элементами эротики. Но позже название перешло именно на эротический танец с раздеванием.

Термин "стриптиз" составлен из двух английских слов: strip – "раздеваться" и tease – "дразнить".

Что такое шестовой стриптиз?

Чаще всего в кинематографе используется образ стриптизёрши, танцующей вокруг шеста (пилона). Это приспособление является обязательным в подавляющем большинстве стрип-клубов.

Танцы на пилоне даже превратились в спорт и разновидность выступления на шесте, но без раздевания. Pole sport получил официальный статус Международной Федерации спортивной гимнастики.

Каким бывает сценический стриптиз?

Это особый вид стриптиза, который также использует кинематограф или различные театры в своих постановках. Один из самых запоминающихся танцев подобного рода исполнила Сальма Хайек в киноленте "От заката до рассвета". По словам создателей картины, Сальма никогда до этого не училась стриптизу.

А вот Деми Мур для фильма "Стриптиз", наоборот, брала уроки у профессиональных стриптизёрш.

Что за танец "интерактивный стриптиз"?

Приёмы и методы развлечения тоже развиваются вместе с компьютерными технологиями. Танцовщица может выполнять стриптиз уже на фоне интерактивного экрана, встраивая свои телодвижения в картинку.

Также танцы стриптизёрш научились оцифровывать, чтобы вставлять их, например, в компьютерные игры или 3D-фильмы для взрослых. Также такие компьютеризированные эротические танцы показывают и в стрип-клубах.

Каким бывает шок-стриптиз?

Относительно новое направление strip shok использует креативный подход к танцу, вызывающий шок у зрителей.

Чаще всего танцоры применяют для этого какой-то необычный инвентарь или экзотические, непривычные наряды – от памперсов до узнаваемого образа какой-нибудь мировой персоны.

Как танцуют приватный танец?

Если прочие виды стриптиза исполняются для, так сказать, широкой публики – всех собравшихся в стрип-клубе или на другой массовой площадке зрителей, то приватный танец делается иначе. Его либо демонстрируют в отдельном месте, для одного посетителя или отдельной группы, либо в общем зале, но с участием зрителя.

Приватный танец подразумевает контакт танцовщицы с посетителем. Например, часть элементов танца происходит вокруг такого зрителя.

Зачем стриптизёрши, танцуя, ложатся на пол?

Еще одна разновидность стриптиза – танцы на полу. Часто эти движения сравнивают с поведением кошки, которая то припадает, то перекатывается по поверхности. Также в этом варианте часто используются шпагаты и другие акробатические номера, связанные с растяжкой.

Такой танец зажигателен и эксцентричен и производит на зрителей сильное впечатление.

Что такое лэп-денс?

Это вариант стриптиза на коленях (от английского слова lap, одним из переводов которого являются как раз "колени").

Все элементы танца выполняются танцовщицей на коленях сидящего на сцене партнёра.

Какие ещё бывают варианты стриптиза?

Бабл-дэнс – это танцы с воздушными шарами. Belly dance – в стрип-клубах используется танец живота с раздеванием. Стриптиз на заказ – вызов танцоров для исполнения стриптиза на выезде. Стриптиз-розыгрыш – различные варианты стриптиза на заказ, но с элементами неожиданности для зрителей, которые не знают об этом заказе (например, появление стриптизёрши из торта на празднике).