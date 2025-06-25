Оборвавшийся провод убил током 10-летнего мальчика в Алтайском крае
Столб находится возле тропинки, по которой бегают дети
25 июня 2025, 13:10, ИА Амител
В Алтайском крае 21 июня погиб 10-летний мальчик из-за провода, о котором электриков предупреждали еще в прошлом году, сообщает "Барнаул 22". Трагедия произошла в селе Урюпино Алейского района.
"Этот провод начал искрить еще в прошлом году. Сельсовет был оповещен о том, что провод искрит, как начинается ветер. Глава вроде как предупреждала электриков о проводе. В то утро прошел дождь и был ветер, видимо, его от ветра оборвало. Как сказал следователь, провод был прошеркан от веток. То место все в деревьях. Их спилили только вечером в день трагедии", - рассказала тетя мальчика.
По ее словам, столб находится возле тропинки, по которой бегают дети. В то утро они тоже играли поблизости.
"Брат и друг убегали от мальчика, а когда заметили, что его нет, вернулись назад, а он лежит там с этим проводом в руках. Как и зачем он его схватил, никто не знает", - добавила местная жительница.
13:21:02 25-06-2025
Какой-то электрик похоже попал. Может на условку. Если найдут в чьих обязанностях было следить