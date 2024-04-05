И пройти обучение без лишних затрат и отрыва от производства

05 апреля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KUrsF

Обучение-онлайн. Охрана труда / Фото: Drazen Zigic / freepik.com

Охрана труда на предприятии включает целый комплекс мер, определяемых требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов. К обязательным видам деятельности в указанной сфере относят обучающие мероприятия по ОТ, СОУТ, медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования. Например, сегодня популярно и востребовано онлайн-обучение по охране труда. Это позволяет соблюдать безопасность и нормы законодательства, при этом не отрывая работников от производства.

Что включает охрана труда?

Она включает:

оценку условий труда;

оценку рисков профессиональной деятельности;

мероприятия, направленные на улучшение условий труда;

регулярные медицинские осмотры работников;

проверку знаний в области охраны труда;

обучение работников, регулярные инструктажи по охране труда на предприятии.

Где пройти обучение по охране труда онлайн?

Пройти обучение можно, например, на образовательной платформе Courson ("Курсон"). Там доступны обучающие материалы и инструктажи по охране труда, а также профессиональной переподготовке и повышению квалификации дистанционно.

После регистрации организация получает личный кабинет на портале Courson , где может проводить подготовку и тестирование работников, используя видео-материалы, записанные экспертами в области охраны труда, а также хранить и скачивать подтверждающие документы, применять электронную подпись.

Обучающие программы разнообразны (все услуги онлайн):

повышение квалификации по охране труда;

первая медицинская помощь пострадавшим;

использование средств индивидуальной защиты;

профессиональная переподготовка по охране труда и многие другие.

Стоимость курса зависит от количества часов и выбранного направления. После прохождения программы специалистам выдают необходимые подтверждающие документы.

ООО "Курсон"

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