Образовательная платформа "Курсон": как улучшить охрану труда на предприятии
И пройти обучение без лишних затрат и отрыва от производства
05 апреля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KUrsF
Охрана труда на предприятии включает целый комплекс мер, определяемых требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов. К обязательным видам деятельности в указанной сфере относят обучающие мероприятия по ОТ, СОУТ, медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования. Например, сегодня популярно и востребовано онлайн-обучение по охране труда. Это позволяет соблюдать безопасность и нормы законодательства, при этом не отрывая работников от производства.
Что включает охрана труда?
Она включает:
- оценку условий труда;
- оценку рисков профессиональной деятельности;
- мероприятия, направленные на улучшение условий труда;
- регулярные медицинские осмотры работников;
- проверку знаний в области охраны труда;
- обучение работников, регулярные инструктажи по охране труда на предприятии.
Где пройти обучение по охране труда онлайн?
Пройти обучение можно, например, на образовательной платформе Courson ("Курсон"). Там доступны обучающие материалы и инструктажи по охране труда, а также профессиональной переподготовке и повышению квалификации дистанционно.
После регистрации организация получает личный кабинет на портале Courson, где может проводить подготовку и тестирование работников, используя видео-материалы, записанные экспертами в области охраны труда, а также хранить и скачивать подтверждающие документы, применять электронную подпись.
Обучающие программы разнообразны (все услуги онлайн):
- повышение квалификации по охране труда;
- первая медицинская помощь пострадавшим;
- использование средств индивидуальной защиты;
- профессиональная переподготовка по охране труда и многие другие.
Стоимость курса зависит от количества часов и выбранного направления. После прохождения программы специалистам выдают необходимые подтверждающие документы.
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