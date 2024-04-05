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Образовательная платформа "Курсон": как улучшить охрану труда на предприятии

И пройти обучение без лишних затрат и отрыва от производства

05 апреля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KUrsF

Обучение-онлайн. Охрана труда / Фото: Drazen Zigic / freepik.com
Обучение-онлайн. Охрана труда / Фото: Drazen Zigic / freepik.com

Охрана труда на предприятии включает целый комплекс мер, определяемых требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов. К обязательным видам деятельности в указанной сфере относят обучающие мероприятия по ОТ, СОУТ, медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования. Например, сегодня популярно и востребовано онлайн-обучение по охране труда. Это позволяет соблюдать безопасность и нормы законодательства, при этом не отрывая работников от производства.

Что включает охрана труда?

Она включает:

  • оценку условий труда;
  • оценку рисков профессиональной деятельности;
  • мероприятия, направленные на улучшение условий труда;
  • регулярные медицинские осмотры работников;
  • проверку знаний в области охраны труда;
  • обучение работников, регулярные инструктажи по охране труда на предприятии.

Где пройти обучение по охране труда онлайн?

Пройти обучение можно, например, на образовательной платформе Courson ("Курсон"). Там доступны обучающие материалы и инструктажи по охране труда, а также профессиональной переподготовке и повышению квалификации дистанционно.

После регистрации организация получает личный кабинет на портале Courson, где может проводить подготовку и тестирование работников, используя видео-материалы, записанные экспертами в области охраны труда, а также хранить и скачивать подтверждающие документы, применять электронную подпись.

Обучающие программы разнообразны (все услуги онлайн):

  • повышение квалификации по охране труда;
  • первая медицинская помощь пострадавшим;
  • использование средств индивидуальной защиты;
  • профессиональная переподготовка по охране труда и многие другие.

Стоимость курса зависит от количества часов и выбранного направления. После прохождения программы специалистам выдают необходимые подтверждающие документы.

ООО "Курсон"

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