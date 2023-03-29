Образовательная платформа "Курсы.ру" разыгрывает грант на 100 тысяч рублей и iMac
Это конкурс для студентов
29 марта 2023, 12:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrT7y36h
Образовательная платформа "Курсы.ру" запустила в 2023 году масштабный конкурс среди студентов – "Твой EdTech". Участники смогут реализовать свои идеи и создать уникальный проект в сфере онлайн-образования. Организаторы разыгрывают большой грант.
Кто может принять участие?
До конкурса допускаются:
- cтуденты старше 18 лет;
- учащиеся вузов и ссузов (любой формы обучения и любой специальности);
- отдельные участники и команды до пяти человек.
Как выбрать направления?
Участникам надо определиться с актуальной проблемой сферы образования, которую конкурсанты смогут решить посредством своего проекта:
- повышение кост-эффективности для бизнеса;
- повышение эффективности образования;
- персонализация образования;
- геймификация образования;
- увеличение процента доходимости до конца курса.
Какие инструменты можно использовать для реализации проекта?
Участники могут применять:
- искусственный интеллект;
- нейросети;
- AR/VR-технологии;
- BigData;
- NLP-chat.
Это позволит создать продукт, который повысит эффективность в сфере онлайн-образования и сможет решить одну из её проблем.
Когда и как пройдёт конкурс?
Конкурс включает четыре этапа. На каждом будет проходить отбор участников по трём критериям:
- анализ сильных и слабых сторон проекта;
- технологии реализации;
- значимость конечного продукта.
Расписание:
- с 9 марта по 15 апреля 2023 года – приём заявок на участие в конкурсе;
- с 9 марта по 20 апреля 2023 года – период на разработку конкурсантами заявленного проекта;
- с 20 по 24 апреля 2023 года – оценка оргкомитетом проекта, отбор 10 лучших идей для прохождения в финал;
- 5 мая 2023 года – онлайн-финал конкурса, презентация участниками продукта, определение победителей жюри.
Какие будут призы?
Главный приз – 100 000 рублей и iMac M1 Ø24. Кроме того, участники смогут создать команду, внесут вклад в онлайн-образование, повысят свои hard и soft skills, получат полезные связи и знакомства.
Кстати, участие бесплатное.
Онлайн-проект "Курсы.ру" – главный и основной организатор всероссийского конкурса "Твой EDTECH". Это крупный агрегатор онлайн-курсов по всем отраслям образовательной структуры. На сайте собраны лучшие курсы различных индустрий – от IT-сферы до дизайна. Здесь каждый найдёт своё направление для саморазвития. Реализуйте свой потенциал вместе с "Курсы.ру", а команда агрегатора в этом поможет! Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на нашем сайте или по телефону.
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