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Образовательная платформа "Курсы.ру" разыгрывает грант на 100 тысяч рублей и iMac

Это конкурс для студентов

29 марта 2023, 12:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrT7y36h

Фото: Агрегатор онлайн-образования "Курсы.ру" дизайнер – Ирина Суслова
Фото: Агрегатор онлайн-образования "Курсы.ру" дизайнер – Ирина Суслова

Образовательная платформа "Курсы.ру" запустила в 2023 году масштабный конкурс среди студентов – "Твой EdTech". Участники смогут реализовать свои идеи и создать уникальный проект в сфере онлайн-образования. Организаторы разыгрывают большой грант.

Кто может принять участие?

До конкурса допускаются:

  • cтуденты старше 18 лет;
  • учащиеся вузов и ссузов (любой формы обучения и любой специальности);
  • отдельные участники и команды до пяти человек.

Как выбрать направления?

Участникам надо определиться с актуальной проблемой сферы образования, которую конкурсанты смогут решить посредством своего проекта:

  • повышение кост-эффективности для бизнеса;
  • повышение эффективности образования;
  • персонализация образования;
  • геймификация образования;
  • увеличение процента доходимости до конца курса.

Какие инструменты можно использовать для реализации проекта?

Участники могут применять:

  • искусственный интеллект;
  • нейросети;
  • AR/VR-технологии;
  • BigData;
  • NLP-chat.

Это позволит создать продукт, который повысит эффективность в сфере онлайн-образования и сможет решить одну из её проблем.

Когда и как пройдёт конкурс?

Конкурс включает четыре этапа. На каждом будет проходить отбор участников по трём критериям:

  • анализ сильных и слабых сторон проекта;
  • технологии реализации;
  • значимость конечного продукта.

Расписание:

  • с 9 марта по 15 апреля 2023 года – приём заявок на участие в конкурсе;
  • с 9 марта по 20 апреля 2023 года – период на разработку конкурсантами заявленного проекта;
  • с 20 по 24 апреля 2023 года – оценка оргкомитетом проекта, отбор 10 лучших идей для прохождения в финал;
  • 5 мая 2023 года – онлайн-финал конкурса, презентация участниками продукта, определение победителей жюри.

Какие будут призы?

Главный приз – 100 000 рублей и iMac M1 Ø24. Кроме того, участники смогут создать команду, внесут вклад в онлайн-образование, повысят свои hard и soft skills, получат полезные связи и знакомства. 

Кстати, участие бесплатное. 

Онлайн-проект "Курсы.ру" – главный и основной организатор всероссийского конкурса "Твой EDTECH". Это крупный агрегатор онлайн-курсов по всем отраслям образовательной структуры. На сайте собраны лучшие курсы различных индустрий – от IT-сферы до дизайна. Здесь каждый найдёт своё направление для саморазвития. Реализуйте свой потенциал вместе с "Курсы.ру", а команда агрегатора в этом поможет! Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на нашем сайте или по телефону.

ООО "Курсы.ру"
Сайт
Тел.: 8-800-100-49-63
E-mail: mail@kursy.ru
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