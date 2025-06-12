Образовательные учреждения Барнаула и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Это позволит сформировать у учеников чувство патриотизма и уважения к закону

12 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

Школы Барнаула и Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, официальное подписание соглашения состоялось 12 июня в День России между барнаульским лицеем № 52 и Краснолучским учебно-воспитательным комплексом №5 из Луганской Народной Республики.

Участие в торжественной церемонии подписания приняли глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, начальник УФСБ России по Алтайскому краю Роман Плотников, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, директор лицея Татьяна Пономарева с коллегами и воспитанниками.



Делегацию Луганской Народной Республики возглавила начальник управления образования по муниципальным образованиям городского округа города Красный Луч и Антрацитовского муниципального округа Министерства образования и науки Луганской Народной Республики Кристина Прочухан.

Также присутствовали директор Краснолучского учебно-воспитательного комплекса №5 "Перспектива" имени Героя СВО М.В. Снитко Лидия Саидова, зам директора по воспитательной работе Галина Горбачева, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Анастасия Кузьмина.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что для столицы Алтайского края очень почетно и важно подобное соглашение, особенно то, что оно заключено в День России.

"Для нас очень почетно и ответственно в государственный праздник принимать в качестве гостей делегацию из Луганской Народной Республики – поздравляю всех вас с Днем России! Хочу пожелать уважаемым гостям, чтобы наш город Барнаул и Алтайский край оставили самые лучшие впечатления. Уверен, что соглашение будет носить долгосрочный характер и способствовать развитию наших взаимоотношений". Галина Буевич указала, что соглашение помогает поддерживать целостность России: "Важно, когда дружественные отношения и связи зарождаются между молодыми людьми. Ведь, общаясь с юных лет, они формируют будущее своей страны и любовь к ней".

Роман Плотников отметил, что барнаульский лицей №52 имени Феликса Дзержинского уникален, так здесь работает единственный в России Народный музей истории органов государственной безопасности.

"Надеюсь, что общение между коллективами образовательных организаций будет развиваться. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы это сотрудничество стало точкой роста для общей работы на благо страны и патриотического воспитания следующих поколений", - отметил руководитель ведомства.

52-й лицей по праву считается флагманом всего кадетского движения пожарно-спасательного профиля региона, сообщил Александр Макаров и выразил уверенность, что соглашение откроет новый этап взаимодействия, обмен опытом позволит сформировать новые программы и мероприятия на более качественном уровне.

От имени делегации Луганской Народной Республики выступила Кристина Прочухан. Она поздравила собравшихся с Днём России.

"Хочется пожелать, чтобы наша большая, могучая и сильная страна всегда процветала, чтобы над каждым гражданином Российской Федерации было чистое и мирное небо и светило яркое солнце свободы, любви, счастья и благополучия. И чтобы наша Российская Федерация в своем прогрессе и движении вперед была еще краше и могущественнее. Хочу выразить слова благодарности всем жителям Барнаула и главе города за теплый прием".

Что планируется в рамках соглашения школ?

В администрации города отмечают, что в рамках соглашения, стороны планируют создать культурно-познавательные и военно-патриотические объединения и клубы. Педагоги образовательных учреждений будут проводить консультации по вопросам обучения, а также обмениваться опытом. Главная задача - воспитать в учащихся чувства патриотизма, уважения к памяти и подвигам защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения. Научить детей бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа России.