Инцидент произошел на площади Привокзальной

16 ноября 2023, 22:14, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Игоря Бабушкина

Обрушение части дома произошло в Астрахани. Об этом заявил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб", – добавил он.Для жителей дома организованы три пункта временного размещения на базе школ. Жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завалов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, произошло обрушение двух подъездов.