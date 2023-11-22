Общегородское родительское собрание пройдет в Барнауле
В ходе мероприятия участники рассмотрят вопросы обучения и участия в различных конкурсах
22 ноября 2023, 10:44, ИА Амител
Общегородское родительское собрание пройдет в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Мероприятие состоится 23 ноября в 18:00 на площадке гимназии № 42. В нем примут участие представители школ Октябрьского, Центрального, Железнодорожного районов.
"В рамках встречи родители и спикеры рассмотрят вопросы обучения учащихся в педагогических классах, а также возможности участия школьников в проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", "Навигаторы детства", – сказано в сообщении.
Также участников мероприятия познакомят с различными полезными платформами и условиями конкурса "Большая перемена".
11:36:26 22-11-2023
Слава богу закончилась школа. Все род. собрания это только про сбор денег на очередную чушь, и как сдать ЕГЭ.
14:04:26 22-11-2023
Гость (11:36:26 22-11-2023) Слава богу закончилась школа. Все род. собрания это только п... Не, у нас еще про то, как детям важно участвовать во всех Олимпиадах и ходить на допы после уроков.
14:59:53 22-11-2023
Гость (14:04:26 22-11-2023) Не, у нас еще про то, как детям важно участвовать во всех Ол... Ага помню все эти Слоники и Медвежата. сбор денег
12:31:01 22-11-2023
ха-ха. Движение первых это якобы перевод с советских Пионеров? Смешны попытки на капиталистическую основу приляпать Красную звездочку.
14:37:08 22-11-2023
Срамота да и только!
18:11:11 22-11-2023
Лучше бы по поводу профилактики правонарушений проводили, а не эту чушь