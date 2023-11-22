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Общегородское родительское собрание пройдет в Барнауле

В ходе мероприятия участники рассмотрят вопросы обучения и участия в различных конкурсах

22 ноября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Общегородское родительское собрание пройдет в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится 23 ноября в 18:00 на площадке гимназии № 42. В нем примут участие представители школ Октябрьского, Центрального, Железнодорожного районов. 

"В рамках встречи родители и спикеры рассмотрят вопросы обучения учащихся в педагогических классах, а также возможности участия школьников в проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", "Навигаторы детства", – сказано в сообщении.

Также участников мероприятия познакомят с различными полезными платформами и условиями конкурса "Большая перемена".

Барнаул школы и детсады

Комментарии 6

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Гость

11:36:26 22-11-2023

Слава богу закончилась школа. Все род. собрания это только про сбор денег на очередную чушь, и как сдать ЕГЭ.

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Гость

14:04:26 22-11-2023

Гость (11:36:26 22-11-2023) Слава богу закончилась школа. Все род. собрания это только п... Не, у нас еще про то, как детям важно участвовать во всех Олимпиадах и ходить на допы после уроков.

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Гость

14:59:53 22-11-2023

Гость (14:04:26 22-11-2023) Не, у нас еще про то, как детям важно участвовать во всех Ол... Ага помню все эти Слоники и Медвежата. сбор денег

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Гость

12:31:01 22-11-2023

ха-ха. Движение первых это якобы перевод с советских Пионеров? Смешны попытки на капиталистическую основу приляпать Красную звездочку.

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Гость

14:37:08 22-11-2023

Срамота да и только!

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ДМВ

18:11:11 22-11-2023

Лучше бы по поводу профилактики правонарушений проводили, а не эту чушь

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