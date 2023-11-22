В ходе мероприятия участники рассмотрят вопросы обучения и участия в различных конкурсах

22 ноября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Общегородское родительское собрание пройдет в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится 23 ноября в 18:00 на площадке гимназии № 42. В нем примут участие представители школ Октябрьского, Центрального, Железнодорожного районов.

"В рамках встречи родители и спикеры рассмотрят вопросы обучения учащихся в педагогических классах, а также возможности участия школьников в проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", "Навигаторы детства", – сказано в сообщении.

Также участников мероприятия познакомят с различными полезными платформами и условиями конкурса "Большая перемена".