Всего в уборке планируют задействовать 35 тысяч человек

25 апреля 2024, 10:31, ИА Амител

Веники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015793

Общегородской субботник пройдет в Барнауле 26 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В городе и окрестностях проведут уборку улиц от мусора, рекламных объявлений и веток, вывезут мусор со свалок. Также наведут порядок у памятников и мемориалов.

В общей сложности в субботнике планируется задействовать около 35 тысяч человек, включая сотрудников организаций, общественных деятелей, волонтеров, депутатов Барнаульской городской Думы и муниципальных служащих.

Для уборки горожанам предоставят 120 единиц техники.

Среди мест, в которых пройдет субботник: "Изумрудный", "Центральный", "Юбилейный", скверы Химиков, Десантников, им. Пушкина; зеленые зоны по ул. 50 лет СССР, на пересечении ул. А. Петрова и Попова, по ул. Островского (от Г. Исакова до А. Петрова), в Нагорном парке, на Демидовской площади, площади Свободы.