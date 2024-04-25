Общегородской субботник пройдет в Барнауле 26 апреля
Всего в уборке планируют задействовать 35 тысяч человек
25 апреля 2024, 10:31, ИА Амител
Общегородской субботник пройдет в Барнауле 26 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В городе и окрестностях проведут уборку улиц от мусора, рекламных объявлений и веток, вывезут мусор со свалок. Также наведут порядок у памятников и мемориалов.
В общей сложности в субботнике планируется задействовать около 35 тысяч человек, включая сотрудников организаций, общественных деятелей, волонтеров, депутатов Барнаульской городской Думы и муниципальных служащих.
Для уборки горожанам предоставят 120 единиц техники.
Среди мест, в которых пройдет субботник: "Изумрудный", "Центральный", "Юбилейный", скверы Химиков, Десантников, им. Пушкина; зеленые зоны по ул. 50 лет СССР, на пересечении ул. А. Петрова и Попова, по ул. Островского (от Г. Исакова до А. Петрова), в Нагорном парке, на Демидовской площади, площади Свободы.
10:37:02 25-04-2024
26ое это пятница.
10:39:56 25-04-2024
ну значит пятничник. чтобы народ из контор на очистку территорий в рабочее время выгнать. хотя нынче и 27 рабочий день...
10:42:05 25-04-2024
Удивляет то, что СССР уже больше 30 лет нет, а коммунистический субботник по прежнему остался. Интересно, еще где-нибудь в капиталистических странах их проводят? Или там порядок поддерживают соответствующие коммунальные службы круглый год, а не только по субботникам?
11:21:51 25-04-2024
Житель (10:42:05 25-04-2024) Удивляет то, что СССР уже больше 30 лет нет, а коммунистичес... А почему вас не удивляет, что дети ваши бесплатно учатся, да ещё нач.кл.бесплатно питаются? А вы можете бесплатно вызвать скорую помощь, полечиться в больнице? В кап.странах это всё платно и налогов они платят больше
11:53:04 25-04-2024
Гость (11:21:51 25-04-2024) А почему вас не удивляет, что дети ваши бесплатно учатс... Насчет "бесплатно учатся" прям смешно стало. Съезди в Германию и обнаружишь, что там даже высшее образование бесплатное, не говоря уже о школьном.
12:38:15 25-04-2024
Гость (11:53:04 25-04-2024) Насчет "бесплатно учатся" прям смешно стало. Съезди в Герман... А что мне ездить, если у меня родственники живут в Канаде, Франции и др. Там даже во время ковида никого бесплатно не лечили, только при наличии мед.страховки
16:36:14 25-04-2024
Гость (12:38:15 25-04-2024) А что мне ездить, если у меня родственники живут в Кан...
Ты Канаду с Клочками, а Германию с Гальбштатом что ли перепутал?
18:11:23 25-04-2024
Гость (11:21:51 25-04-2024) А почему вас не удивляет, что дети ваши бесплатно учатс... Ничего бесплатного нет. Деньги в бюджетные копилки с неба не падают. За все платят граждане страны. Некоторые только воруют из этих копилок.
17:55:41 25-04-2024
Житель (10:42:05 25-04-2024) Удивляет то, что СССР уже больше 30 лет нет, а коммунистичес... На пятничнике "задействуют" всех, а первомайский праздник - Международный день борьбы за права трудящихся запретили, на всякий пожарный. Куда мы смотрели, о чем думали, когда выбирали себе управляющих?
10:46:57 25-04-2024
Субботу перенесли на 28апреля куда пр ходить то на пятничник или воскресник ?
Кстати АМИК, Картавого забыли с Днём рождения поздравить. Это он же субботники придумал (которые проходили по субботам)
11:03:55 25-04-2024
классный веник на фотке. где такие продают ? знает кто ?
12:27:42 25-04-2024
От социализма отказались, а на субботники зовут.
12:44:56 25-04-2024
Как всегда выгонят работать студентов и школьников. Да еще в такой холод. Ну прям ума палата!
13:01:17 25-04-2024
вывезут мусор со свалок ----- А мусор вывезти со свалки на Рылеева 19а они не хотят???
20:29:56 25-04-2024
Гость (13:01:17 25-04-2024) вывезут мусор со свалок ----- А мусор вывезти со свалки на Р... Нет. Сами насрали - сами вывозите.
13:09:16 26-04-2024
Такая у нас традиция с налогоплательщиками. Ну это как скидываться всем подъездам по сотке на техничку, а ее год не было, потом в мае приходит и объявляет генеральную уборку, где участвуют все жильцы. Потом мы ее должны поблагодарить и попросить остаться на шестой срок. Она говорит: но теперь на платите по 200 с рыла. Ура и мы щасливы