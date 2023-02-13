Общественники потребовали от бийских властей очистить улицу Сенную

Территория у отделения "Всероссийского общества слепых" опасна для незрячих людей

13 февраля 2023, 07:25, ИА Амител

Общественники Народного фронта потребовали очистить улицу Сенную от снега, потому что она опасна для незрячих людей. Здесь расположено отделение Всероссийского общества слепых.

"Дорога на улице Сенной была отремонтирована в прошлом году по нацпроекту почти за 15 млн рублей. Но пока вместо дороги по БКАД для незрячих сплошной ад. Администрация Бийска должна устранить нарушения правил безопасности дорожного движения, а в первую очередь – закона о защите прав инвалидов. После визита часть тротуара очистили, но так, для отвода глаз зрячих", – пояснили в ОНФ.

К администрации Бийска направили обращение с просьбой очистить улицу от снега. Представители Народного фронта пообещали держать ситуацию на контроле.