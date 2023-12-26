Общественные приемные "Единой России" увеличили количество обработанных обращений

В 2023 году число обращений, по которым партия провела работу, выросло на 28%

26 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Общественная приемная "Единой России" в Барнауле / Фото: пресс-служба партии

В Алтайском реготделении "Единой России" подвели итоги работы региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в крае. За 2023 год удалось существенно увеличить количество обработанных обращений, а также положительно решенных вопросов, сообщает сайт ER.ru.

Как рассказал руководитель региональной общественной приемной "Единой России" в Алтайском крае Андрей Осипов, в 2023 году основной задачей было перезагрузить работу местных общественных приемных, которых в регионе действует 69 – по числу местных отделений. Если судить по итоговым показателям, это удалось сделать.

За 2023 год сеть приемных в Алтайском крае обработала 5194 обращения, что на 28% больше, чем за 2022 год. При этом основной прирост (+31%) пришелся именно на местные приемные. Региональная приемная, работающая в Барнауле, увеличила количество обработанных вопросов на 17%.

"Такого существенного прироста удалось добиться благодаря активизации работы местных общественных приемных. Главным образом, более активно стали привлекаться депутаты уровней района и сельсоветов, которые теперь регулярно проводят свои приемы. Кроме того, мы продолжаем использовать формат дистанционных приемов, который освоили во время пандемии", – сказал Андрей Осипов.

Также выросла доля положительно решенных вопросов. Если в 2022 году она была на уровне 33%, то по итогам 2023 года – уже 41%. Это стало возможным благодаря более тесному и плодотворному взаимодействию с органами исполнительной власти, администрациями муниципалитетов, вовлеченности депутатов всех уровней.

"Большинство обращений касается социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. С 2022 года к нам стало поступать много вопросов по теме поддержки участников СВО и их семей. С 2023 года мы их отрабатываем совместно с Государственным фондом "Защитники Отечества", с которым налажено сотрудничество", – отметил Осипов.

Доля вопросов социального обеспечения в 2023 году составила 40,3%. Вопросы ЖКХ на втором месте – 15,7%. Далее идут сферы здравоохранения (8,1%), строительства, транспорта и связи (4,7%), образования (3,9%), культуры, спорта и туризма, а также жилищного обеспечения (3,5%).