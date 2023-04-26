Общественный деятель Вячеслав Моше Кантор призвал пересмотреть подход к толерантности

По мнению эксперта, эта тема заслуживает обсуждения на всех уровнях

26 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Вячеслав Моше Кантор / Фото: prozvezdu.ru/muzhchiny/vyacheslav-kantor.html

Тема толерантности была и остаётся очень важной для общества и сам термин уже нуждается в пересмотре, такое мнение высказал международный общественный деятель Вячеслав Моше Кантор. Знаменитый противник и борец любого проявления ненависти видит именно в толерантности главный инструмент борьбы.

Под угрозой радикализма

По этому поводу эксперты дискутируют уже не первый год: действительно ли нужна толерантность, не является ли устаревшим понятием, от которого вреда больше, чем пользы. Разговоров об этом стало особенно много на фоне миграционного кризиса.

Вячеслав Моше Кантор – как раз из тех экспертов, кто призывает пересмотреть подход к толерантности. По его мнению, эта тема заслуживает обсуждения на всех уровнях. Прогрессирующая нетерпимость в информационном поле, радикализация как общественной жизни, так и политической сферы Европы, – это не только угроза безопасности для отдельных стран или граждан. Это источник реальных препятствий для развития доверительных, уважительных и конструктивных отношений между государствами.

За какой толерантностью будущее?

Должна ли толерантность быть полностью отброшена и забыта? С этим Вячеслав Моше Кантор не согласен. Ведь это фундамент, на котором выросло демократическое общество, с его правами и ценностями. И чтобы это общество существовало дальше, развивалось и эволюционировало, лишать его фундамента ни в коем случае нельзя. Необходимо сохранить основные нормы и ценности для дальнейшего развития цивилизации по пути человеческих прав. Но и без изменений не обойтись.

По мнению Вячеслава Моше Кантора, сейчас в обществе есть запрос на безопасность, и на него необходимо ответить. Между толерантностью и безопасностью нужно достигнуть компромисса. И новое мышление, хоть и должно быть толерантным, но лишь до тех пор, пока это не угрожает безопасности.

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