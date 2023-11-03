Общественный совет одобрил реализацию нацпроекта "Производительность труда" на Алтае

Участие в нем принимают 82 компании

03 ноября 2023, 11:27, ИА Амител

Заседание общественного совета / Фото: ackr22.ru

82 алтайских предприятия стали участниками национального проекта "Производительность труда", еще две компании проходят сейчас процедуру отбора. Регион близок к выполнению целевого показателя нацпроекта по количеству участников – 87 предприятий. Об этом сообщили на заседании общественного совета при Министерстве экономического развития Алтайского края.

На 70 предприятиях уже завершена активная шестимесячная фаза по оптимизации производственных процессов на пилотных участках при поддержке федеральных или региональных экспертов, рассказал врио заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

"Компании в среднем демонстрируют сокращение времени протекания процесса в два раза, запасов незавершенного производства – в три раза, увеличение выработки сотрудников в 1,5 раза", – добавил Кореннов.

Руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер представил результаты работы учебно-производственной площадки "Фабрика процессов".

"В регионе в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда" с марта 2020 года функционирует "Фабрика производственных процессов", а с сентября 2021 – "Фабрика офисных процессов"", – отметил он.

По словам Вагенлейтера, это учебные площадки, на которых участники в реальном производственном или офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели. На сегодняшний день проведено 84 тренинга для 1340 участников.

В обсуждении темы участие также приняли ректор Алтайского государственного университета, доктор экономических наук, профессор Сергей Бочаров, председатель Совета директоров АО "Карьер Светлая Чала", кандидат экономических наук Татьяна Утева, директор ООО "Атолл", общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Алтайском крае Олег Шелудяков.

Члены общественного совета одобрили представленные результаты работы и достигнутые показатели.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.